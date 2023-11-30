رئيس «كوب28» يدعو إلى ذكر «دور الوقود الأحفوري» في الاتفاق النهائي للمؤتمر

القاهرة - بوابة الوسط

دعا سلطان الجابر الرئيس الإماراتي لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ في دبي، الخميس، إلى عدم حذف «أي موضوع» في النصوص التي سيجرى التفاوض بشأنها على مدار أسبوعين بين وفود من نحو 200 دولة.

وقال سلطان الجابر: «نحن بحاجة إلى التأكد من إدراج دور الوقود الأحفوري. أعلم أن هناك آراء قوية حيال فكرة إدراج صيغ بشأن الطاقة الأحفورية والمتجددة في النص التفاوضي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسلم رئيس «كوب27» وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر. وقد دعا شكري في مستهل المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح «جميع المدنيين الذين قُتلوا» في غزة.