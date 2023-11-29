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البنك الدولي يتوقع تراجع الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4% بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 11:06 مساء
البنك الدولي يتوقع تراجع الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4% بحلول 2030
البنك المركزي التونسي. (أ ف ب)
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توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تراجع الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، ليبلغ 5.6 مليار دينار سـنوًيًا.

وقال البنك، في تقرير حول المناخ والتنمية في تونس، إن تونس مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية وبشكل خاص نقـص المياه، تجنب خسائر سـنوية تصل إلى 6.4% من الناتج الداخلي بحلول عام 2050، أي ما يعادل 10.4 مليار دينار تونسي من القيمة الحالية.

كما توقع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 15% بحلول عـام 2030 وبنسـبة 29% بحلول عام 2050.

- مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية

وأفاد التقرير بأن التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، ويقترح سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد.

يحدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي، قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، إجراءات السياسات العامة وفرص الاستثمار التي يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ، على الناس ومؤسسات الأعمال، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

وقال التقرير إن تدابير التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.

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