تونس تطرح سندات محلية لجمع 700 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

لجأت الحكومة التونسية لطرح سندات محلية من أجل جمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية، وذلك بعدما جمعت أكثر من 800 مليون دولار عبر طرح سندات في ثلاثة مرات سابقة.

وتوقعت الحكومة التونسية ، الشهر الماضي، ارتفاع نسبة العجز من 5.2%، كانت تتوقعها في السابق، إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد نجحت تونس في جمع 800 ألف دينار خلال ثلاثة اكتتابات سابقة هذا العام، حسب وكالة «فرانس 24».

وذكرت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية لعام 2023، البالغة 20.8 مليار دينار، مؤكدة أن البلاد ستواصل الوفاء بالتزاماتها على الرغم من الضغوط الكبيرة على المالية العامة.