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روسيا.. زيادة الإنفاق العسكري بـ68% في ميزانية 2024

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 07:00 مساء
روسيا.. زيادة الإنفاق العسكري بـ68% في ميزانية 2024
مشهد عام لمبنى الدوما في 18 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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صوت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للإنفاق العسكري في ميزانية الدولة لتمويل الهجوم المستمر لموسكو على أوكرانيا، وذلك في القراءة الأولى لمشروع القانون الخميس.

ووافق نواب الدوما على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68% في الانفاق العسكري، بحسب وكالة «فرانس برس».

أنفقت موسكو عشرات مليارات الدولارات على ذخائر وصواريخ ودبابات ومسيرات ومعدات ورواتب جنود منذ أن أرسلت مئات آلاف الجنود داخل أوكرانيا في فبراير الماضي.

وصعّد الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم فيما ترتفع التكلفة الاقتصادية والبشرية للحملة المستمرة منذ 20 شهرًا. وسيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20% ليصل إلى 36,66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الميزانية.

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ثلث الإنفاق الحكومي في روسيا على الدفاع
وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68% وصولًا إلى 10,8 تريليون روبل (115 مليار دولار).

ومع نسبة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تستخدم روسيا 15 ألف طن من المواد، من بينها ذخائر ووقود، يوميًا في هجومها على أوكرانيا. قبل التصويت الخميس قال وزير المالية أنتون سيلوانوف أمام المشرعين إن مشروع الميزانية «غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا».

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