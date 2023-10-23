عجز تاريخي في الميزانية الأميركية وبايدن يطلب المليارات للاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حكومية حديثة أن عجز الميزانية الأميركية اتسع إلى 1.7 تريليون دولار، في تطور قد يزيد الضغط على الرئيس جو بايدن، بينما يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024.

واتسع العجز بمقدار 320 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، بعد انخفاض عائدات الضرائب وانخفاض ودائع الأرباح من قبل الاحتياطي الفيدرالي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب موقع «إنفستنغ» المتخصص في الاقتصاد.

كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الإنفاق، مما رفع العجز في عام 2023، إلى ثالث أكبر مستوى له على الإطلاق.

تأتي هذه التطورات في وقت يطلب فيه الرئيس بايدن من الكونغرس تخصيص نحو 106 مليارات دولار، لمساعدات خارجية جديدة وإنفاق إضافي في المجالات الأمنية، بما في ذلك 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا و14 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تمويل حماية الحدود الأميركية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تجنب إغلاق الحكومة

لكن هناك توقعات بأن يثير العجز الكبير، الذي تجاوز جميع الحالات السابقة حتى «كوفيد-19»، مشكلة مالية جديدة للرئيس بايدن مع الجمهوريين في مجلس النواب، إذ أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو وسط التفاوض بشأن سقف الدين.

واتفق الأطراف على تجنب إغلاق الحكومة بعد مفاوضات حادة بشأن تقليص الإنفاق، مما أدى إلى إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.

وانخفض إجمالي النفقات الحكومية بشكل طفيف عن العام السابق بعد أن ألغت المحكمة العليا برنامج بايدن، للإعفاء من القروض الطلابية، حسبما أشار بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية.

وأكد مسؤولو وزارة الخزانة، عند حديثهم مع الصحفيين يوم الجمعة الماضي، أنه عندما تجرى إزالة التأثير المحاسبي لهذا البرنامج على مدى العامين الأخيرين، فإن العجز يتضاعف تقريبًا إلى حوالي تريليوني دولار.

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وفي العام الأخير، زاد الإنفاق في بعض المجالات، مع زيادة 134 مليار دولار في الضمان الاجتماعي بسبب تعديلات تكاليف المعيشة وزيادة 162 مليار دولار في نفقات الفوائد على الدين العام.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة، إن صافي مصاريف الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 2.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.

ويأتي التوسع الأخير في العجز بعد تقلص عجز الميزانية بمقدار النصف في السنة المالية 2022، على خلفية تعافي الولايات المتحدة من الوباء.

وفي ذلك الوقت، انخفض العجز بعد انخفاض الإنفاق المرتبط بكوفيد-19 مثل التأمين ضد البطالة والبرامج الأخرى مع تعافي أكبر اقتصاد في العالم، من تفشي الفيروس، مع عودة الشركات إلى وضعها الطبيعي.