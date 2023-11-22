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تراجع طفيف لأسعار النفط في التعاملات الآسيوية وسط ترقب لمناقشات «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 08:35 صباحا
تراجع طفيف لأسعار النفط في التعاملات الآسيوية وسط ترقب لمناقشات «أوبك بلس»
منشأة نفطية لشركة أرامكو في الظهران، 11 فبراير 2018. (ا ف ب)
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لم تتحرك أسعار النفط إلا قليلا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تنتظر السوق مناقشات مجموعة المنتجين «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج، كما يتوقع ظهور زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» ثلاثة سنتات أو 0.04% إلى 82.45 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا أو 0.01% إلى 77.76 دولار، حسب وكالة «رويترز».

توقعات بتخفيضات جديدة من «أوبك بلس»
ويتوقع المحللون أن تمدد «أوبك بلس» تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل أو تتوسع فيها أيضا،

ويقول محللو «إيه إن زد» في مذكرة: «بينما يشير إجماع السوق إلى أن السعودية وروسيا ستمددان التخفيضات الطوعية حتى العام 2024، فإن أي تخفيضات أخرى من قبل الأعضاء الآخرين ستكون مفتاح الأسعار المستقبلية».

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