الحكومة العراقية: استئناف إنتاج وتصدير نفط كردستان خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة العراقية استئناف إنتاج النفط الخام وتصديره من حقول إقليم كردستان خلال ثلاثة أيام وذلك بعد مشاورات مع مسؤولي الإقليم، بعدما توقفت الصادرات النفطية من حقول كردستان وكركوك إلى تركيا منذ شهر مارس الماضي.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم الأحد، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام. وأضاف عبدالغني خلال زيارة إلى أربيل، عاصمة الإقليم شبه المستقل، أن العراق توصل إلى «تفاهم» مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميًا من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار

وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين العامين 2014 و2018. وبدأ عبدالغني وكبار مسؤولي النفط الاتحاديين اليوم الأحد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية الكردية ومسؤولين رفيعي المستوى من قطاع الطاقة في إقليم كردستان لمناقشة الوضع.

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وقال عبدالغني للصحفيين في أربيل «الغرض من هذه الزيارة هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية الإنتاج وتصدير النفط»، وأضاف «الخطوة الأولى أن نتفق مع الشركات والإقليم حول تكييف هذه العقود القائمة لتتلاءم مع دستور العراق».

واجتمع مسؤولون حكوميون يعملون في قطاع النفط العراقي مع ممثلين عن رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) للمرة الأولى يوم الأربعاء لمناقشة استئناف الصادرات إلى تركيا. وتضم الرابطة شركات نفط وغاز عالمية لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. واضطر عدد كبير من هذه الشركات إلى وقف الإنتاج بسبب إغلاق خط الأنابيب.