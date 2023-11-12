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العراق يتوقع إبرام اتفاق لاستئناف تصدير نفط كردستان خلال 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 02:31 مساء
العراق يتوقع إبرام اتفاق لاستئناف تصدير نفط كردستان خلال 3 أيام
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مؤتمر صحفي بالقرب من البصرة، 12 مايو 2023. (رويترز)
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توقع وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام.

وأضاف عبد الغني، خلال زيارة إلى أربيل، عاصمة الإقليم شبه المستقل، أن العراق توصل إلى «تفاهم» مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا، بحسب وكالة «رويترز».

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين في 25 مارس الماضي، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

«تكييف العقود القائمة»
وبدأ عبد الغني وكبار مسؤولي النفط الاتحاديين اليوم الأحد، اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية الكردية، ومسؤولين رفيعي المستوى من قطاع الطاقة في إقليم كردستان لمناقشة الوضع.

وقال عبد الغني للصحفيين في أربيل «الغرض من هذه الزيارة هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية الإنتاج وتصدير النفط»، مضيفا «الخطوة الأولى أن نتفق مع الشركات والإقليم حول تكييف هذه العقود القائمة لتتلاءم مع الدستور العراقي».

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واجتمع مسؤولون حكوميون يعملون في قطاع النفط العراقي مع ممثلين عن رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) للمرة الأولى يوم الأربعاء، لمناقشة استئناف الصادرات إلى تركيا.

وتضم الرابطة شركات نفط وغاز عالمية لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. واضطر عدد كبير من هذه الشركات إلى وقف الإنتاج بسبب إغلاق خط الأنابيب.

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