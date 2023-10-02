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تركيا تستأنف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 12:24 مساء
تركيا تستأنف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع
حقل طاوكي النفطي في زاخو على بعد 400 كلم شمال بغداد، 18 مايو 2009. (أ ف ب)
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أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، استئناف العمل بخط أنابيب النفط العراقي الذي توقف عن العمل في مارس بسبب خلافات معقدة حول المدفوعات على صلة بإقليم كردستان العراق، وسيجرى ضخ الخام هذا الأسبوع.

وأمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية مما دفع تركيا لإغلاق خط الأنابيب اعتراضا على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات.

ووصل الناتج الذى كانت تصدره المنطقة الكردية -المتمتعة بالحكم الذاتي- ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميا قبل إغلاق خط الأنابيب.

اتفاق مبهم 
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أمام منتدى للطاقة في أبوظبي إن الخلاف جرت تسويته و«سنبدأ تشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف تفاصيل الاتفاق، الذي يشير إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.

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وسبق أن صرحت تركيا بأنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير.

ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي اتفاقهما النفطي الموقت في أبريل.

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