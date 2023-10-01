إصابة 9 بانفجار خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حاكمة إقليمية إن خط أنابيب نفط انفجر في غرب أوكرانيا أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، منهم 4 أطفال واندلاع حريق كبير.

وكتبت حاكمة إيفانو-فرانكيفسك، سفيتلانا أونيتشوك، على تطبيق تليغرام، أن 4 من المصابين ما زالوا في حالة خطيرة، مضيفة أنه جرى السيطرة على الحريق ووقف تسرب النفط، وفق وكالة «رويترز».

تصاعد سحب من الدخان

وقالت: «علمنا أنه حدث فقد للضغط في خط الأنابيب مما أدى إلى تسرب منتجات نفطية واندلاع حريق امتد إلى منزل».

- حريق ضخم في خط أنابيب نفط غرب أوكرانيا

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، سحباً كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء من موقع الحادث.