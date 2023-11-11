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بنغلادش.. إغلاق 150 مصنعًا للنسيج وتوجيه التهم إلى 11 ألف عامل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 08:36 مساء
بنغلادش.. إغلاق 150 مصنعًا للنسيج وتوجيه التهم إلى 11 ألف عامل
شرطيون بنغلادشيون خلال تفريق تظاهرة لعمال النسيج في غازيبور. (أ ف ب)
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أعلن قطاع صناعة الملابس في بنغلادش، السبت، إغلاق 150 مصنعا لأجل غير مسمى، بينما وجهت الشرطة اتهامات إلى 11 ألف عامل في هذا القطاع، على خلفية احتجاجات عنيفة للمطالبة بزيادة الأجور، وفق السلطات. 

تشكل مصانع الملابس في بنغلادش التي يبلغ عددها 3.5 ألف مصنع نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تخدم كبرى العلامات التجارية في العالم مثل «زارا» و«ليفايز» و«إتش آند إم»، لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، وغالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يبدأ راتبهن الشهري من 8300 تاكا (75 دولارا)، بحسب «فرانس برس».

وشهدت الدولة الفقيرة في جنوب آسيا احتجاجات عنيفة مع تحرك عمال صناعة الملابس للمطالبة بتحسين الأجور منذ الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال على الأقل ونهب أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 مصنعًا، وفقا للشرطة.

واقترحت لجنة الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج هذا الأسبوع زيادة بنسبة 56.25% على الراتب الشهري الأساسي لعمال القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين عامل، ليصل إلى 12500 تاكا (104 يورو)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح «سخيفًا». 

 اتهامات لـ11 ألف شخص مجهولي الهوية
والخميس، حصلت مواجهات بين نحو 15 ألف عامل والشرطة على طريق سريع. ولجأ المتظاهرون إلى نهب مصنع «توسوكا» الكبير وعشرات المصانع الأخرى. قال مفتش الشرطة مشرف حسين لوكالة «فرانس برس» إن «الشرطة وجهت اتهامات إلى 11 ألف شخص مجهولي الهوية في أعقاب الهجوم على مصنع توسوكا للملابس».

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واعتادت شرطة بنغلادش على توجيه اتهامات لآلاف الأشخاص - من دون تحديد أسمائهم - في أعقاب احتجاجات كبيرة وأعمال عنف سياسي، وهو تكتيك يقول منتقدوه إنه وسيلة لقمع المعارضين. وحذرت جماعات حقوق الإنسان في السابق من أن مثل هذه القضايا الجماعية المرفوعة ضد آلاف المجهولين تمنح الشرطة رخصة لاستهداف الأبرياء.

وتشكل الاحتجاجات للمطالبة بالأجور تحديا كبيرا لرئيسة الوزراء شيخة حسينة التي تحكم البلاد بقبضة حديد منذ عام 2009، في حين تواجه منافسة كبيرة من المعارضة مع اقتراب الانتخابات المقررة قبل نهاية يناير. 

إغلاق 130 مصنعا لفترة غير محددة
وقال مسؤولون في الشرطة لوكالة «فرانس برس» إن 150 مصنعا أغلقت أبوابها في مدينتي أشوليا وغازيبور الصناعيتين الرئيسيتين شمال العاصمة دكا، وسط مخاوف من تنظيم مزيد من الإضرابات مع بداية أسبوع العمل في بنغلادش السبت. 

ونقلت الوكالة عن سروار علام قائد شرطة منطقة أشوليا قوله إن «المصنّعين لجأوا إلى المادة 13/1 من قانون العمل وأغلقوا 130 مصنعا لفترة غير محددة في أشوليا، بحجة تنظيم إضرابات غير قانونية». 

15 ألف عامل في مبنى واحد
وتعد أشوليا معقلًا لأكبر مصانع النسيج في بنغلادش، إذ يوظف بعضها ما يصل إلى 15 ألف عامل في مبنى واحد متعدد الطوابق. واستخدمت الشرطة الخميس الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع ضد نحو 10 آلاف عامل في أشوليا رشقوا الضباط والمصانع بالحجارة.

وأضاف سروار علام أن ما لا يقل عن 20 مصنعا أُغلقت أيضًا في غازيبور، أكبر منطقة صناعية في البلاد. وتعد الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوعين الماضيين الأسوأ منذ أكثر من عقد في البلاد.

ورفضت رئيسة الوزراء أي زيادة أخرى في أجور العمال، محذرة من أن الاحتجاجات العنيفة قد تؤدي إلى فقدان الوظائف. وقالت شيخة حسينة الخميس «إذا خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج بتحريض من شخص ما، فسيفقدون وظائفهم ويضطرون للعودة إلى قراهم».

وأضافت «إذا أغلقت هذه المصانع وتعطل الإنتاج والصادرات، أين ستكون وظائفهم؟ عليهم أن يفهموا ذلك». لكن النقابات نظمت احتجاجات في تحد لتحذيرات شيخة حسينة، ورفض العمال قرارات اللجنة، لأن زيادة الأجور المقترحة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإيجار والرعاية الصحية والرسوم المدرسية لأطفالهم.

 

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