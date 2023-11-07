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بنغلاديش ترفع الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج 56.25% وسط رفض نقابي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 04:45 مساء
بنغلاديش ترفع الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج 56.25% وسط رفض نقابي
جانب من صدامات بين شرطة بنغلاديش وعمال في قطاع صناعة الملابس يطالبون بزيادة رواتبهم في دكا، 2 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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رفعت بنغلاديش الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج 56.25%، الثلاثاء، وهو ما رفضته النقابات على الفور، لعدم تلبية ذلك مطالبها بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف. وقد حددت لجنة، شكّلتها الدولة، الحد الأدنى للأجور، وتضم ممثلين عن مصنّعين ونقابات وخبراء في الأجور.

وقالت الأمينة العامة للجنة رايشا أفروز: «حُدّد الحد الأدنى للراتب الشهري لعمال مصانع النسيج عند 12500 تاكا»، أي ما يعادل 105 يورو تقريبا. ورفضت النقابات هذا الرقم على الفور، بحسب وكالة «فرانس برس».

المتظاهرون يطالبون بزيادة ثلاثة أضعاف
يطالب المتظاهرون بزيادة ثلاثة أضعاف تقريبا من الحد الأدنى الحالي، البالغ 8300 تاكا (70 يورو)، إلى 23 ألف تاكا (190 يورو)، لمواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة، وتوفير احتياجات أسرهم. وفي وقت سابق الثلاثاء، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في تفريق آلاف عمّال مصانع النسيج الغاضبين، الذين أحرقوا حافلة في إطار إضرابهم عن العمل، للمطالبة برفع الحدّ الأدنى لأجورهم الشهرية.

وقال قائد شرطة غازيبور شمال دكا سروار علام: «أحرقوا حافلة. استخدمنا غازا مسيلا للدموع في تفريقهم». واندلعت أعمال العنف هذه في غازيبور، حيث تظاهر، وفق الشرطة، نحو ستة آلاف عامل بعد انتشار معلومات غير رسمية مفادها أن السلطات تستعد لرفع الحد الأدنى للأجور الشهرية بمبلغ أقل من نصف ما يطالب به العمّال.

ولفت شرطي إلى أن العمّال ردّوا بغضب بعد انتشار «معلومات كاذبة» على شبكات التواصل الاجتماعي كانت تشير إلى اعتقال مسؤولين نقابيين، وإلى أن اللجنة ستزيد الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 12 ألف تاكا فقط (مئة يورو تقريبا).

وتقول النقابات إن عمّال مصانع النسيج تضرروا بشدة من التضخم الذي بلغت نسبته 10% تقريبا في أكتوبر، وانهيار قيمة عملة تاكا بنحو 30% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الماضي. وقالت رئيسة اتحاد عمّال الصناعة والملابس في بنغلاديش كالبونا أكتر: «يجب أن يبدأ اقتراح المصنّعين عند ما لا يقل عن 15 ألف تاكا».

 المنسوجات صناعة رئيسية في بنغلاديش
وتعدّ المنسوجات صناعة رئيسية في بنغلاديش، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين. وتبلغ حصة مصانعها، البالغ عددها 3500 مصنع، 85% من الصادرات التي تصل إلى 55 مليار دولار سنوياً في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا.

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وتصنّع هذه المصانع ملابس لعلامات تجارية أو لموزّعين مثل زارا وإتش أند إم وولمارت وغاب ومجموعة إنديتكس وبستسيلر وليفايس وماركس أند سبنسر وبريمارك وألدي.

وقالت الشرطة إنّ نحو 600 مصنع تنتج الملابس لكبرى المجموعات العالمية أُغلقت، بينما تعرّضت عشرات المصانع للتخريب الأسبوع الماضي في أسوأ الاحتجاجات على الأجور تضرب المناطق الصناعية الرئيسية الكبيرة في العقد الماضي. وأُضرمت النار في أربعة مصانع، وقطع آلاف المتظاهرين عدة طرقات، وقُتل عاملان على الأقلّ في أعمال العنف هذه.

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