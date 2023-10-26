  • Alwasat News
Atwasat

«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 07:21 مساء
«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البنك المركزي اليوناني بعد اجتماع مجلس الحكام في أثينا في 26 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس، واضعًا بذلك حدًا لسلسلة من الزيادات التي بدأت في يوليو العام الماضي.

وفي الاجتماعات العشرة السابقة رفع مجلس حكام البنك أسعار الفائدة؛ سعيًا لكبح جماح تضخم تسبب به إلى حد كبير ارتفاع أسعار الطاقة على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.

أسباب تثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة
لكنّ انحسار الضغوط على الأسعار ومؤشرات إلى ضعف في الاقتصاد دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدلات الفائدة عند نسبتها الحالية، فيما يقوم البنك بتقييم الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو. ويعني القرار بقاء معدل الفائدة على الودائع عند نسبة 4%، وهي الأعلى في تاريخ البنك المركزي.

وقال البنك في بيان إن التضخم في منطقة اليورو انخفض بشكل ملحوظ، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

- خبراء: دورة رفع «المركزي الأوروبي» الفائدة بمعدلات قياسية «شارفت على نهايتها»

وبعد أن بلغ المعدل السنوي للأسعار مستويات قياسية نهاية العام الماضي تراجع ليسجل 4,3% في سبتمبر. ولا يزال المعدل أعلى بأكثر من مرتين عن هدف البنك البالغ 2%، فيما يُتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا لفترة طويلة، وفق البنك.

لاغارد: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا
ومع ذلك، فإن اقتصاد منطقة اليورو يبدو ضعيفًا، حسبما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعد الاجتماع الذي عقد بشكل استثنائي في أثينا بدلاً من فرانكفورت، حيث يجتمع مجلس حكام البنك عادة.

وتراجع النشاط التجاري في دول الاتحاد في أكتوبر، في وقت شددت فيه بنوك منطقة اليورو معايير الإقراض للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع الأسعار. وقالت لاغارد إن «من السابق لأوانه» الحديث عن خفض مستقبلي لأسعار الفائدة لتخفيف الضغط عن اقتصاد منطقة اليورو المنهك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
«فورد» ونقابة عمال أميركية تتوصلان لاتفاق موقت بعد إضراب استمر 41 يوما
«فورد» ونقابة عمال أميركية تتوصلان لاتفاق موقت بعد إضراب استمر 41...
«لوفتهانزا» الألمانية تطلق شركة فرعية جديدة في يوليو المقبل
«لوفتهانزا» الألمانية تطلق شركة فرعية جديدة في يوليو المقبل
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من التضخم
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على ......
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار ......
المزيد
ارتفاع أرباح «أمازون» وتحسّن مرتقب في أعمالها السحابية
ارتفاع أرباح «أمازون» وتحسّن مرتقب في أعمالها السحابية...
«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام
«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر ......
روسيا.. زيادة الإنفاق العسكري بـ68% في ميزانية 2024
روسيا.. زيادة الإنفاق العسكري بـ68% في ميزانية 2024...
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من التضخم
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من ......
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار...
المزيد