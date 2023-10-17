بدء تشغيل مطار مولته الصين في كمبوديا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مطار شيد بتمويل صيني بتكلفة مليار دولار عملياته في كمبوديا، الإثنين، فيما يأمل مسؤولون أن ينعش قطاع السياحة الحيوي.

باتت بنوم بنه من بين أقوى حلفاء بكين الإقليميين في عهد رئيس وزرائها السابق هون سين وحصلت على استثمارات صينية ضخمة. واستقبل وزراء كمبوديون أول رحلة تجارية من بانكوك على مدرج طوله 3600 متر في مطار «سيام ريب أنغكور» الدولي، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيمر عبر المطار الذي كلف 1.1 مليار دولار وبُني على أرض مساحتها 700 هكتار ما يصل إلى 12 مليون راكب سنويا اعتبارا من العام 2040.

وقال نائب رئيس الوزراء فنوغسي فيسوث خلال مراسم في المنشأة الجديدة «سيكون هذا الإنجاز عاملا رئيسيا في دعم تعافي السياحة في كمبوديا». وأشاد رئيس أمانة الدولة للطيران المدني ماو هافانال بما وصفه بأنه «إنجاز تاريخي» لكمبوديا يعد نتيجة ملموسة للعلاقات الدبلوماسية الوثيقة بشكل متزايد بين البلدين.

ويتوقع أن يفتتح رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه ومسؤول صيني رفيع المطار رسميا الشهر المقبل، حسب مسؤولين.

رئيس كمبوديا في الصين

والتقى هون مانيه الذي خلف والده هون سين في أغسطس بالرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي. ويزور حاليا العاصمة الصينية لحضور منتدى مبادرة الحزام والطريق.

ويقع المطار على بعد 40 كيلومترا تقريبا عن معابد «أنغكور وات» التي تعد وجهة سياحية رئيسية في البلاد.

تحمل السياحة أهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد كمبوديا، لكن عدد السياح تراجع بشكل كبير إلى أقل من 200 ألف عام 2021، مقارنة مع نحو 6.6 ملايين قبل الوباء. واستقبلت كمبوديا 3.7 مليون سائح أجنبي حتى الآن العام 2023.