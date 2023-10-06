أسعار الأرز العالمية في أعلى مستوياتها منذ 13 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت أسعار الأرز في العالم أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا في سبتمبر الماضي على خلفية المخاوف من تأثير ظاهرة «إل نينيو» المناخية على المحاصيل في تايلاند والهند، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو».

وارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 9,8% خلال شهر واحد، كما أوضحت المنظمة التي أرجعت تلك الزيادات إلى «المخاوف المتزايدة بشأن تقلّص العرض العالمي» من السلع الغذائية، وفق وكالة «فرانس برس».

ظاهرة مناخية تؤثر على الإنتاج في الهند وتايلاند

وتشير التوقعات الأوّلية إلى تراجع الإنتاج في تايلاند والهند، وكلاهما من البلدان المنتجة الرئيسية، ويرتبط ذلك بظاهرة «إل نينيو»، وفق المنظمة.

وتسببت ظاهرة «إل نينيو» في جفاف شديد في أستراليا وإندونيسيا وبعض مناطق جنوب آسيا وأميركا الوسطى، كما تشير المنظمة أيضًا إلى الارتفاع الأخير في أسعار النفط، ما يدفع المنتجين إلى تحويل جزء من محصولهم إلى «الإيثانول»، بما يقلّل كمية السكر في السوق ويرفع الأسعار.

وأفادت المنظمة بأنّ المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرًا بشكل عام خلال شهر سبتمبر، مع انخفاض في أسعار الزيوت النباتية (-3,9%) ومنتجات الألبان (-2,3%) واللحوم (-1%) قابلته زيادة ملحوظة في أسعار السكّر والذرة.