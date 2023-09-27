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معدلات الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمار في المشاريع الإبداعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 08:18 مساء
معدلات الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمار في المشاريع الإبداعية
صورة ثلاثية الأبعاد في مختبر إبداعي بجامعة جوهانسبرغ، في 10 فبراير 2023 (أ ف ب)
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حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن تمويل المشاريع الإبداعية بات أكثر ضبابية في وقت تُقلّص فيه معدلات الفائدة المرتفعة المبالغ التي يبدي أصحاب رؤوس الأموال استعدادا لإنفاقها.

وفي تقرير جديد، خلصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة إلى أن العام 2022 شهد ازديادا في إنفاق الحكومات والشركات على الأبحاث والتطوير، خصوصا في مجالات مثل الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية.

%40 انخفاض القيمة العالمية لتمويل المشاريع الإبداعية
لكن في الوقت نفسه، انخفضت القيمة العالمية لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تساعد في تحويل الأفكار والإلهام إلى منتجات وخدمات 40%، لتواصل تراجعها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، للصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت: «هناك تراجع في البيئة الاستثمارية. يزداد شح رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر فأكثر».

جاء التراجع العام الماضي بعد ارتفاع كبير في هذا النوع من التمويل العام 2021، بينما أدى الوباء إلى ازدياد الإنفاق في مجالات جديدة ومناطق لا تنال عادة حصة كبيرة من هذا النوع من الاستثمارات.

ونقلت الوكالة عن ساشا وونش فنسنت، الذي أسهم في إعداد التقرير، قوله إن التراجع تواصل مع انخفاض 47% سُجّل في النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع 2022، معتبرا أن «هذه ليست إلا قمة جبل الجليد».

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باحث أممي: مستقبل الإبداع في الخطر
وفي إشارة إلى «ظروف الاستثمار الأشد قسوة»، بما في ذلك تباطؤ التعافي الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي، حذر من أن معدلات الفائدة المرتفعة حاليا «تعرض مستقبل الإبداع إلى الخطر». وأضاف: «لم تعد الاستدانة مجانية. انتهى زمن الأموال الرخيصة».

في الوقت نفسه، شددت المنظمة الدولية على أن المشهد بالنسبة للإبداع مختلط، إذ شهد العام 2022 ارتفاعا كبيرا في إنفاق الشركات على البحث والتطوير، ليسجّل مبلغا قياسيا قدره 1.1 تريليون دولار. وأشارت بيانات أولية إلى أن الميزانيات الحكومية العالمية المخصصة للبحث والتطوير ازدادت قيمتها الفعلية العام الماضي.

كما ازدادت براءات الاختراع. وبينما تراجعت قيمة التمويل من رؤوس الأموال الاستثمارية، ارتفع عدد الاتفاقيات المرتبطة بها، وفق التقرير. وأكد وونش فنسنت أن هذا الازدهار كان مدفوعا جزئيا بالأنشطة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأفاد بأن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «تنفق الكثير من المال، لكنها حاليا تخوض سباق تسلّح تقريبا، لزيادة الإنفاق على الذكاء الصناعي»، لافتا إلى الإنفاق في مجالات الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية والبناء. في تلك الأثناء، تعافى الإنفاق في عدد من القطاعات التي شهدت انخفاضا خلال الوباء، بما في ذلك قطاع السيارات.

تنوع مؤشر الإبداع العالمي
كما شمل تقرير الأربعاء تصنيف الوكالة الأممية السنوي البلدان الأكثر إبداعا، إذ حلّت سويسرا في المرتبة الأولى للعام الثالث عشر على التوالي. لكن مؤشر الإبداع العالمي 2023 أظهر أن اقتصاد الإبداع، الذي لطالما تركّز في أميركا الشمالية وغرب أوروبا، يتنوع.

وقد احتلت دول غربية المراتب العشر الأولى باستثناء سنغافورة، التي حلّت في المرتبة الخامسة، وكوريا الجنوبية في العاشرة.

وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة، وباتت السويد في الثانية، بينما بقيت بريطانيا في المرتبة الرابعة. وتراجعت الصين من المرتبة الـ11 إلى الـ12، علما بأنها كانت في المرتبة الـ35 قبل عقد. وتصنف الصين ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط التي كانت الأسرع تقدما في التصنيف خلال العقد الأخير، إلى جانب دول مثل تركيا والهند وإيران.

ومنذ انتشار وباء كوفيد قبل أربع سنوات، سّجل صعود لافت لموريشيوس والسعودية وإندونيسيا والبرازيل وباكستان، بحسب المنظمة الدولية. وبينما تقلّصت قيمة تمويل رؤوس الأموال الاستثمارية العام الماضي، لفت وونش فنسنت إلى أن بقاء الاستثمارات موزعة جغرافيا هو أمر إيجابي، إذ إنها لم تتقلّص، لكنها تركّز بكل بساطة على مراكز الإبداع التقليدية.

وكانت أفريقيا المنطقة الوحيدة التي لم تشهد تراجعا في قيمة تمويل رؤوس الأموال الاستثمارية العام الماضي، بحسب قول وونش.

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