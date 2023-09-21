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أسعار النفط تتراجع بسبب أسعار الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 07:32 صباحا
أسعار النفط تتراجع بسبب أسعار الفائدة الأميركية
منظر جوي يظهر خزانات النفط قرب مدينة ناخودكا الساحلية في روسيا، 13 يونيو 2022. (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر في الجلسة السابقة، وذلك جراء توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم نوفمبر 67 سنتا أو 0.72% إلى 92.86 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.79%، إلى 88.95 دولار، حسب وكالة «رويترز».

أسعار الفائدة الأميركية
وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة، «أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي (الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ومع ذلك، لا يزال يُنظر إليه على أنه موقف متشدد، مما يضع بعض الضغط على الأصول الخطرة» مثل النفط.

وحافظ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، لكنه أكد وجود زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مما قد يضعف النمو الاقتصادي والطلب العام على الوقود.

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