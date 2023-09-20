الاحتياطي الفدرالي يُبقي الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

صوّت الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، لمصلحة إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، بينما توقّع زيادة إضافية لها قبل نهاية العام، لخفض التضخم.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن قرار الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 و5.50% يمنح المسؤولين الوقت، لـ«تقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد، لكنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي، المتمثل في 2% سنويا، مما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي يتوسع بـ«وتيرة قوية»، مشيرا إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة.

إمكان رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة

وقد أحيت مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية الآمال في أن يبطئ صناع السياسات وتيرة الزيادات في الأسعار دون التسبب في ركود.

وبالإضافة إلى قرارها بشأن سعر الفائدة، حدّثت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC)، التي تحدد سعر الفائدة، توقعات الأعضاء حول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية المستقبلية.

- رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعلن الاستعداد لزيادة نسب الفائدة في حالة الضرورة

- «ستاندراد أند بورز» تخفض تصنيف عدة بنوك أميركية بسبب صعوبات التشغيل

وترك أعضاء اللجنة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة بين 5.50 و5.75%، مع الحفاظ على إمكان رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام.

كما رفعوا توقعات أسعار الفائدة العام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة أعلى بكثير فترة أطول من أجل خفض التضخم للهدف المحدد.