رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعلن الاستعداد لزيادة نسب الفائدة في حالة الضرورة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن البنك المركزي مستعد لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، وسيواصل سياسته النقدية المتشددة إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2%.

أضاف باول، في كلمة أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ اليوم الجمعة، أن نخفض التضخم إلى 2% على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل «التي لا تزال مشدودة مع بقاء معدل البطالة منخفضًا عند حوالى 3.6%»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

البنوك الأميركية تتراجع.. ومعاناة من تدفق الودائع الكبيرة للخارج

والأسبوع الماضي، قررت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف عدد من المصارف الأميركية، في أعقاب تحرك مماثل من وكالة «موديز»، محذرة من أن مخاطر التمويل وضعف الأرباح سيضع على الأرجح القوة الائتمانية للقطاع أمام الاختبار.

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ومن هذه المصارف: «أسوشيتد بنك كورب» و«فالي ناشيونال بنك كورب»، وذلك بسبب مخاطر التمويل، والاعتماد المتزايد على الودائع الوسيطة.

كما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لبنك «يو إم بي فاينانشيال كورب» و«كوميريكا بانك» و«كيكورب»، بسبب تدفقات الودائع الكبيرة إلى الخارج وارتفاع أسعار الفائدة السائدة. وقلصت النظرة المستقبلية لبنك «إس & تي» و«ريفر سيتي» إلى سلبية من مستقرة بسبب التعرض العالي للعقارات التجارية من بين عوامل أخرى.