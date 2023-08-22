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«ستاندراد أند بورز» تخفض تصنيف عدة بنوك أميركية بسبب صعوبات التشغيل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 01:37 مساء
«ستاندراد أند بورز» تخفض تصنيف عدة بنوك أميركية بسبب صعوبات التشغيل
شعار وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني. (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف عدد من البنوك الأميركية، في أعقاب تحرك مماثل من وكالة «موديز»، محذرة من أن مخاطر التمويل وضعف الأرباح سيضع على الأرجح القوة الائتمانية للقطاع أمام الاختبار.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني لبنوك «أسوشيتد بنك كورب» و«فالي ناشيونال بنك كورب» بسبب مخاطر التمويل، والاعتماد المتزايد على الودائع الوسيطة، كما نقلت وكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء.

كما خفضت التصنيف الائتماني لبنك «يو إم بي فاينانشيال كورب» و«كوميريكا بانك» و«كيكورب»، بسبب تدفقات الودائع الكبيرة إلى الخارج وارتفاع أسعار الفائدة السائدة. وخفضت النظرة المستقبلية لبنك «إس & تي» و«ريفر سيتي» إلى سلبية من مستقرة بسبب التعرض العالي للعقارات التجارية من بين عوامل أخرى.

وقالت الوكالة في مذكرة موجزة إن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يؤثر على التمويل والسيولة لدى عديد البنوك الأميركية، مضيفة أن الودائع التي تحتفظ بها البنوك المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ستستمر في الانخفاض طالما ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع «التشديد الكمي».

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وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت، بداية أغسطس الجاري، تصنيف عشرة بنوك أميركية، مع مراجعة وضع ستة بنوك عملاقة أخرى، بينها «بنك نيويورك»، و«بانكورب» و«ستيت ستريت» وغيرها.

وأثار انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما أدى إلى تهافت على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية، على الرغم من إطلاق السلطات إجراءات طارئة لتعزيز الثقة.

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