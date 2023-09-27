عقبات أمام جهود المغرب لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

يطمح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة المغاربية، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة، لكن هذا الطموح يواجه تحديات، أبرزها إيجاد عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة.

وفي يوليو، أعلن الملك محمد السادس إعداد الحكومة مشروعا في مجال الهيدروجين الأخضر ، ودعاها إلى «الإسراع بطرح (العرض الاستثماري) بالجودة اللازمة، وبما يضمن الاستجابة من المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعدّ وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، «أخضر» عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية، ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل أو في عدة صناعات مثل الصلب والاسمنت والصناعات الكيماوية.

وفي انتظار الإعلان عن تفاصيل العرض الذي يقترحه المغرب لاستقطاب مسثتمرين دوليين، كشف تقرير لوزارة الاقتصاد في منتصف أغسطس الماضي أنها تحجز منذ العام 2022 نحو 1.5 مليون هكتار من العقارات المملوكة للدولة لاحتضان «ثمانية مشاريع هيدروجين وأمونياك أخضر».

تحديات أمام طموح المغرب

ويواجه المغرب تحدي تقديم عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة، مقارنة مع منافسيه المحتملين مثل موريتانيا أو مصر.

والهدف ألا تتعدى كلفة الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين الأخضر «دولارين أو حتى دولار واحد»، بينما تقارب حاليا 4 إلى 5 دولارات، كما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد رضا الشامي لمجلة «لافي إيكو» في يوليو الماضي.

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كذلك تواجه المملكة تحدي إنشاء «منظومة لسلسلة قيم صناعية تبدأ بمحطات تحلية مياه البحر، وبنيات تخزين الكهرباء، وصولا إلى إيجاد حلول لإشكالية نقل وتسويق الهيدروجين»، على ما يضيف رشيدي.