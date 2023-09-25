«بي إم دبليو» تحصل على موافقة سكان قرية ألمانية لبناء مصنع للبطاريات

القاهرة - بوابة الوسط

ساد ارتياح في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، بعد موافقة سكان قرية بافارية على بناء شركة بي إم دبليو مصنعًا للبطاريات، يعد حاسما في تحولها تمامًا إلى تصنيع السيارات الكهربائية.

ونجحت الشركة في الحصول على موافقة 75% من 2700 شخص هم سكان بلدة شتراسكيرشن الهادئة التي تبعد ساعة ونصف الساعة عن ميونيخ، في استفتاء أجري الأحد بعد أشهر من الانقسام حول المشروع الذي يحمل قيمة رمزية نظرًا للتباطؤ الذي يعانيه قطاع السيارات الألماني بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلبيات من الخارج، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويضاف إلى ذلك ازدياد التشدد في اللوائح المنظمة للقطاع وإعانات الدعم التي تقدمها الحكومات في بلدان أخرى، لا سيما في الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة الموارد البشرية في شركة بي إم دبليو، إيلكا هورستماير، في بيان مساء الأحد، إن نتيجة الاستفتاء «إشارة مهمة» لمستقبل ألمانيا الاقتصادي.

وتعتزم الشركة إنتاج 600 ألف بطارية عالية الجهد سنويًا في الموقع الذي يتوقع أن يتجاوز عدد العاملين فيه في نهاية المطاف 3200 شخص. وسيستفيد من هذا الإنتاج خصوصا مصنع دنغولفنغ في الجنوب، وهو أكبر مصانعها في ألمانيا وأوروبا.

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وكان من شأن رفض المشروع أن يثبط استراتيجية المجموعة للانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل وإطلاق مجموعتها الجديدة منها في عام 2025.

استراتيجية تطبقها بي إم دبليو

ونظرًا لأن البطاريات كبيرة وثقيلة، يجب أن تكون مصانع إنتاجها قريبة قدر الإمكان من خطوط تجميع المركبات. وهي استراتيجية تطبقها بي إم دبليو على مصانعها في الخارج، في المجر والولايات المتحدة والمكسيك والصين.

وجرى اختيار بلدة شتراسكيرشن لأنها تلبي هذا المعيار. لكن قسماً من السكان عارضوا ذلك خوفاً من تحويل أراضيهم الريفية، جنوب نهر الدانوب والغابة البافارية، إلى منطقة صناعية وزيادة حركة المرور على الطرق.

وقال الناطق باسم حركة المعارضة، توماس سبوتزل، إن بناء المصنع سيؤدي إلى «تدمير أكثر من 100 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة إلى الأبد».