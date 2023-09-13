  • Alwasat News
Atwasat

«يونيسف»: 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 09:50 صباحا
«يونيسف»: 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع
مسلحون يشتبه في أن بينهم أطفالا عند منشأة لـ«يونيسف» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 19 سبتمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

أدى وباء «كوفيد» إلى تباطؤ شديد في المعركة الرامية لوضع حد للفقر في أوساط الأطفال الذين ما زال 333 مليونا منهم يعانون الفقر المدقع، وفق ما ذكر تقرير نُشر الأربعاء. 

وخلص تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والبنك الدولي إلى أن الوباء أدى إلى رفع الفقر المدقع عن أقل بثلاثين مليون طفل عمّا كان متوقعا في السابق. ونتيجة ذلك، ما زال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2.15 دولار يوميا، وفق وكالة «فرانس برس». 

وأفادت المديرة التنفيذية لـ«يونيسف» كاثرين راسل بأن «الأزمات المتفاقمة، من تداعيات كوفيد-19 والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية، عطّلت التقدّم، وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع».

«عالم لا يمكن تحمله»
وتسدد استنتاجات التقرير ضربة لهدف الأمم المتحدة الطموح، المتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030.

وقال المدير العالمي للفقر والمساواة في البنك الدولي، لويس فيليب لوبيز كالفا، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «عالم يعيش فيه 333 مليون طفل في فقر مدقع، إذ يحرمون ليس من الاحتياجات الأساسية فحسب، بل كذلك من الكرامة والفرص أو الأمل، لا يمكن تحمّله بكل بساطة».

تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع
70 مليون آسيوي انضموا إلى «طابور الفقر المدقع»

وخلص التقرير إلى أن 40% من الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم. وفاقمت مجموعة عوامل، بينها النمو السكاني السريع و«كوفيد» والكوارث المرتبطة بالمناخ، الفقر المدقع في أوساط الأطفال بأفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، وإن كانت باقي مناطق العالم تشهد تراجعا ثابتا.

دعوة أممية إلى منح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الأطفال
ودعا البنك الدولي و«يونيسف» بلدان العالم إلى منح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الطفال، وفرض سلسلة إجراءات تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم.

وقالت راسل: «لا يمكننا خذل هؤلاء الأطفال الآن. إنهاء الفقر في أوساط الأطفال هو خيار مرتبط بالسياسات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات

هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن

مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا

مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة ...
«الطاقة الدولية»: الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته السنوات المقبلة
«الطاقة الدولية»: الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته ...
بولندا تقرر تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي
بولندا تقرر تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي
ارتفاع الواردات الألمانية من الوقود الهندي رغم اعتماده على النفط الروسي
ارتفاع الواردات الألمانية من الوقود الهندي رغم اعتماده على النفط ...
التضخم يسهم في تراجع الدخل وزيادة الفقر في الولايات المتحدة
التضخم يسهم في تراجع الدخل وزيادة الفقر في الولايات المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
المزيد
«الدولية للطاقة»: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب نقصا كبيرا في الإمدادات
«الدولية للطاقة»: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب نقصا......
«يونيسف»: 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع
«يونيسف»: 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع...
أسعار النفط ترتفع بعد مخاوف بشأن الإمدادات
أسعار النفط ترتفع بعد مخاوف بشأن الإمدادات...
التضخم يسهم في تراجع الدخل وزيادة الفقر في الولايات المتحدة
التضخم يسهم في تراجع الدخل وزيادة الفقر في الولايات المتحدة...
ارتفاع الواردات الألمانية من الوقود الهندي رغم اعتماده على النفط الروسي
ارتفاع الواردات الألمانية من الوقود الهندي رغم اعتماده على ......
المزيد