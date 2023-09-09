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سوناك: أمام بريطانيا والهند «عمل كثير» للتوصل إلى اتفاق تجاري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 04:39 مساء
سوناك: أمام بريطانيا والهند «عمل كثير» للتوصل إلى اتفاق تجاري
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الهندي ناريندرا مودي في لقاء ثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. (أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، أنه ما زال هناك «عمل كثير» أمام المملكة المتحدة والهند للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وقال سوناك لوسائل إعلام بريطانية بعد لقائه نظيره الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي «هناك رغبة لدى كلا الجانبين في إتمام اتفاق تجاري ناجح»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف سوناك «الفرص متاحة لكلا البلدين، لكن ما زال هناك عمل كثير يتعيّن القيام به». وتابع «الصفقات التجارية بهذا الحجم وهذا الطموح لا تكون سهلة أبدًا»، كما أوضح أنه لن يحدد أبدًا «موعدًا نهائيًا عشوائيًا» لإبرام مثل هذه الاتفاقات. وأكد أنه «واثق» بالتوصل إلى نتيجة إيجابية. 

العمل بوتيرة سريعة للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة
واتفق سوناك ومودي على أن «الوزراء وفرق التفاوض سيواصلون العمل بوتيرة سريعة للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة»، وفقًا لتقرير عن اجتماعهما صادر عن داونينغ ستريت. 

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وتسعى المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، إلى إبرام اتفاقات تجارية مع أطراف مختلفة لتعزيز تجارتها الدولية. 

وأبرمت لندن معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ومع دول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. ويبدو أن الأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يتلاشى.

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