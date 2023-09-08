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بايدن في نيودلهي لقمة «العشرين».. وغوتيريس يشير إلى خلل وظيفي في المجموعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 06:28 مساء
بايدن في نيودلهي لقمة «العشرين».. وغوتيريس يشير إلى خلل وظيفي في المجموعة
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل مطار نيودلهي، 8 سبتمبر 2023. (ا ف ب)
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، نيودلهي، للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين.

وسيتغيب عن القمة، التي ستستمر يومين بدءا من السبت، الرئيسان الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، وستناقش الكثير من القضايا الخلافية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإعادة هيكلة الديون، حسب وكالة «فرانس برس».

خلل وظيفي في مجموعة العشرين
في حين رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن غياب الرئيسَين الصيني والروسي وآخرين يعكس مدى «الخلل الوظيفي» في هذه الأسرة العالمية.

وقال لصحفيين في نيودلهي: «تزداد الانقسامات وتنفجر التوترات والثقة تتآكل، وكل ذلك يعزّز شبح التشرذم والمواجهة في نهاية المطاف».

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المتحدر من أصول هندية، الجمعة، نيودلهي برفقة زوجته أكشاتا مورتي، ابنة أحد كبار أثرياء الهند، وفق ما أظهرت مشاهد تليفزيونية.

بدوره، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العاصمة الهندية ظهر الجمعة. وأكدت وزارته، في بيان، العمل «بشكل وثيق مع كل دول مجموعة العشرين، لمواجهة محاولات تفسير كل المشكلات الإنسانية والاقتصادية في العالم حصرا من خلال النزاع في أوكرانيا».

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