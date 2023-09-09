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مجموعة العشرين تدين «استخدام القوة» في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 03:13 مساء
مجموعة العشرين تدين «استخدام القوة» في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية
رئيس الوزراء الهندي، المُضيف لقمة العشرين، يصافح الرئيس الأميركي جو بايدن 9 سبتمبر 2023 (تاس الروسية)
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دان قادة مجموعة العشرين، اليوم السبت، «استخدام القوة» في أوكرانيا، لتحقيق مكاسب ميدانية. لكنهم لم يذكروا روسيا على وجه التحديد، وذلك في بيان جماعي خلال فعاليات قمتهم المنعقدة في العاصمة الهندية.

وجاء في التنبيه الجماعي، الذي ألقاه بالإنابة رئيس وزراء الهند، الدولة المُضيفة للدورة الحالية من القمة، ناريندرا مودي : «فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على كل الدول الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد»، وذلك من دون أن يذكر تحديدا الهجوم الروسي على هذا البلد.

ضغوط على نيودلهي

صرحت الخارجية الروسية، أمس الجمعة، بأن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطًا على الهند، لـ«تضمين مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا في البيان الختامي لقمة العشرين».

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي
وتنعقد مجموعة العشرين في نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 بحضور قادتها وزعماء تسع دول أخرى جرت دعوتها للحضور، وهي: بنغلاديش، ومصر، وإسبانيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وهولندا، والإمارات، وسلطنة عمان، وسنغافورة.

 

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