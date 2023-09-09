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مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 09:02 صباحا
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي
قادة العشرين في صورة جماعية لدى اجتماعهم في روما 30 أكتوبر 2021 (الفرنسية)
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن قادة مجموعة العشرين قد يناقشون خلال مباحثات  قمتهم  المنعقدة في العاصمة الهندية، اليوم وغداً، تنفيذ مشروع نقل عملاق يربط الهند بالاتحاد الأوروبي عبر الشرق الأوسط، لافتة إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون أحد الشركاء المنفذين للمشروع.

وصل وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين حسبما أظهرت لقطات تلفزيونيّة.
وحسب «فرانس برس»: «يُرتقب أن يوقّع بن سلمان اتّفاقا مبدئيا مع الولايات المتحدة والإمارات والاتّحاد الأوروبّي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين يتعلّق بالتنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

فعاليات القمة مستمرة حتى الغد

يجتمع كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية دلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري، في أول لقاء حضوري لهم عقب جائحة فيروس«كوفيد19».

وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة2030، ولكن من المتوقع أيضا مناقشة بعض الأزمات الدولية الكبرى وبينها الصراع الدائر في أوكرانيا.

ماهي مجموعة العشرين 

وتكتل العشرين الكبرى أو G20 هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويضم التكتل دولة أفريقية واحدة هي جنوب إفريقيا.وقد تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

ويمثل الدول الأعضاء في التكتل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم،إذ يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
والدول المكونة للمنتدى هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وإسبانيا تعتبر ضيفا دائما، ويتم تمثيل الاتحاد الأوروبي بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
 

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