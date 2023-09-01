هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال الطاقة الخضراء؟

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف كينيا، الأسبوع المقبل، مؤتمرا مناخيا مهما يستهدف إظهار أفريقيا كقوة محتملة في مجال الطاقة الخضراء، في أول سلسلة من اجتماعات كبيرة في هذا الصدد قبل نحو ثلاثة أشهر من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28».

ومع ابتعاد العالم عن هدفه، المتمثل في خفض انبعاثات الكربون، وتعرّض عدة مناطق في العالم لظواهر مناخية عنيفة، ستهيمن رؤى متضاربة بشأن الطاقة على مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28» الذي ستستضيفه الإمارات بدءا من نوفمبر المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن الرئيس الكيني، وليام روتو، قوله إنه يريد أن يسهم المؤتمر المناخي الأفريقي الأول، الذي تستضيفه نيروبي من الاثنين حتى الأربعاء، في «تقديم حلول أفريقية». والهدف يتمثل في تحويل القارة إلى معقل الثورة العالمية في مجال الطاقة الخضراء. لكن تحقيق ذلك يستوجب تدفق تمويل ومساعدة، لتغطية عبء ديونها.

«أفريقيا لاعب حاسم في حل أزمة المناخ العالمية»

تقول نائبة المدير التنفيذي في المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، مافيس أووسو-غيامفي، إن روتو وقادة أفارقة آخرين يسعون إلى إظهار أن «أفريقيا ليست ضحية، بل لاعب حاسم في حلّ أزمة المناخ العالمية».

وتشتهر أفريقيا، التي يسكن فيها نحو 1.2 مليار شخص، موزّعين في 54 بلدا، بتنوّعها السياسي والاقتصادي. على الرغم من ذلك، ركّز القادة الأفارقة على مجموعة من الأولويات المناخية، من تخفيف الديون والتنمية المنخفضة الكربون إلى إصلاح الهيكلية المالية العالمية، وفق أووسو-غيامفي، حسب الوكالة الفرنسية.

ويأمل القادة توليد زخم لسلسلة من الاجتماعات الدولية المهمة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28». وتشمل هذه الاجتماعات محادثات بين دول مجموعة العشرين في الهند، وانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش. وتشير أووسو-غيامفي إلى أنه في حال اتحدت أفريقيا حول مسألة ما، «يستحيل أن يتجاهل بقية العالم ذلك».

ماذا جاء في مسودة البيان الختامي لمؤتمر نيروبي المناخي؟

يُتوقّع أن يشارك في مؤتمر نيروبي عدد من رؤساء دول أفريقية، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وقادة آخرين.

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وتسلّط مسوّدة للبيان الختامي، اطّلعت عليها «فرانس برس»، الضوء على الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في أفريقيا، وعلى القوى العاملة الشابة والثروات الطبيعية. وتضمّ هذه الثروات الطبيعية 40% من الاحتياطات العالمية من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين الضرورية للبطاريات وخلايا الوقود الهيدروجينية.

وتشمل مسودة الإعلان التزاما موقتا بزيادة إمكانات الطاقة المتجددة ثلاث مرات في جميع أنحاء القارة، من 20% في العام 2019 إلى 60% في العام 2030. وتقدّمت كينيا على جاراتها، متعهّدة أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة لديها 100% من مزيج الكهرباء على أراضيها بحلول العام 2030.

تحديات أمام طموح أفريقيا

لكن التحديات كثيرة بالنسبة لقارة تُعدّ من الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، وحيث يعجز مئات الملايين عن الوصول إلى الكهرباء.

فعلى الرغم من أنها تضم 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، تملك أفريقيا القدر نفسه تقريبا من القدرات المركّبة في بلجيكا، حسبما ورد في تحليل نشره الشهر الماضي وليام روتو، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول.

وعاد التذكير بعدم الاستقرار الأمني في أفريقيا ليظهر هذا الأسبوع مع انقلاب عسكري في الغابون، الذي حدث بعد أكثر من شهر على انقلاب في النيجر.

ولا يزال العالم بعيداً من مسار «اتفاق باريس» الهادف إلى الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1.5 درجة مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. ولتحقيق هدف التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية، يحب أن تزيد الاستثمارات ثماني مرات، وترتفع إلى تريليوني دولار سنويا خلال عقد، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

غير أن 3% فقط من استثمارات الطاقة العالمية حاليا تسجل في أفريقيا. وعلى الصعيد العالمي، لم تفِ الدول الغنية بعد بتعهدها تقديم 100 مليار دولار سنويا من التمويل المناخي إلى الدول الفقيرة بحلول العام 2020، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في أن الدول الملوِّثة ستساعد الدول الضعيفة الأقل مسؤولية عن ظاهرة الاحتباس الحراري على مواجة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

في ظل ذلك، تزداد ديون الدول الأفريقية، إذ يشير البنك الدولي إلى أن ثماني دول من التسع الغارقة في مديونية حرجة في مارس كانت دولا أفريقية.