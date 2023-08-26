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التعاون التجاري الدفاعي على رأس أولويات زيارة مودي إلى اليونان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 08:44 مساء
التعاون التجاري الدفاعي على رأس أولويات زيارة مودي إلى اليونان
رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس (يمين) خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الهندي ناريندرا مودي في العاصمة اليونانية أثينا. (الإنترنت)
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تعهدت الهند واليونان بتعميق العلاقات في مجالات تشمل التجارة والدفاع، بعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى الدولة الواقعة في جنوب أوروبا منذ أربعة عقود.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد محادثات مع نظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا: «كلانا اتخذ قرارًا اليوم بنقل الشراكة بين البلدين إلى مستوى استراتيجي»، بحسب «بلومبرغ».

وأضاف مودي أن البلدين يهدفان إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، والأمن، والبنية التحتية، والزراعة، والتعليم، والتكنولوجيا، وتنمية المهارات، لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

الأولى لرئيس وزراء هندي إلى اليونان منذ 40 عامًا
بدوره قال ميتسوتاكيس للصحفيين: إن زيارة مودي هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى اليونان منذ 40 عامًا، مشيرًا إلى مجموعة واسعة من المصالح المشتركة، واتفق رئيسا الوزراء على إمكانية مضاعفة التجارة الثنائية في السنوات المقبلة.

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وفي عام 2022 بلغ حجم التجارة بين البلدين، 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، بزيادة 58% عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال ميتسوتاكيس: إن الهند واليونان تدرسان أيضًا إقامة رحلات جوية مباشرة بين البلدين. وتابع: «ناقشنا مدى أهمية وجود اتصال جوي مباشر»، مضيفًا أن بلاده هي البوابة الشرقية لأوروبا ويمكن للهند الاستفادة من ذلك.

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