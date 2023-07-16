الإمارات والهند تتفقان على استخدام العملات المحلية في التحويلات المالية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وقعت الإمارات والهند مذكرتي تفاهم تسمحان باستخدام العملات المحلية (الدرهم والروبية) في تسوية التعاملات المالية العابرة للحدود، وذلك بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لأبو ظبي.

من شأن الاتفاق تسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود والمدفوعات، وتعزيز تعاون اقتصادي أكبر بين البلدين، كما أكد المركزي الهندي في بيان نقلت عنه وكالة «بلومبرغ» أمس السبت.

وقد وقع مذكرتي التفاهم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومحافظ المركزي الهندي شاكتيكانتا داس.

وأكد بيان «المركزي الهندي» أن الاتفاق سيساعد البلدين في بناء إطار عمل للتحويلات بالروبية والدرهم، إلى جانب ربط أنظمة الدفع والرسائل، ومفاتيح تبديل البطاقات الخاصة «RuPay» و«UAESWITCH»، مما يسمح بالقبول المتبادل للبطاقات المحلية، ومعالجة العمليات المرتبطة.

ويستهدف الاتفاق كذلك تسهيل التبادل المالي بين البلدين، حيث تعد الإمارات مصدرا رئيسيا للعمالة الهندية في الخارج، وتمثّل 18% من إجمالي التحويلات المرسلة إلى الهند في 2022، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ حجم التحويلات المالية إلى الهند في العام 2022 نحو 111 مليار دولار.

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يأتي ذلك في إطار خطة طموحة للهند، لإعادة تموضع الروبية على المسرح الدولي، والمنافسة أمام الصين، خصوصا في مجالات التصنيع والتجارة. وإلى الآن لم تترجم تلك التطلعات، التي بدأت منذ عام تقريبا، إلى نتائج تذكر، حسب «بلومبرغ».

وحتى الآن، لم يتخط حجم التبادلات التجارية بعملة الروبية المحلية 120 مليون دولار منذ انطلاق تلك الخطة، مقارنة بإجمالي حجم التبادلات التجارية للهند الذي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام 2022، حسب بيانات «بلومبرغ».