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محللون: أرقام نمو الاقتصاد الصيني المتوقعة للربع الثاني انعكاس ضعيف للواقع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 07:12 مساء
محللون: أرقام نمو الاقتصاد الصيني المتوقعة للربع الثاني انعكاس ضعيف للواقع
أوراق نقدية من فئة 100 يوان، في بكين. (أ ف ب)
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يتوقع محللون أن تعلن الصين الإثنين ارتفاعا في نمو اقتصادها في الربع الثاني، معتبرين أن مثل هذه الزيادة لن تكون حقيقية بسبب ضعف أساس المقارنة مع العام الماضي الذي قيدته تداعيات جائحة «كوفيد-19».

قبل عام سجل إجمالي الناتج الداخلي للصين أحد أسوأ أداء ربع سنوي (+0.4% على أساس سنوي)، متأثرا بالقيود الصحية الصارمة التي أدت إلى إجراءات الإغلاق وتكرار إغلاق المصانع. وسمح رفع هذه الإجراءات في نهاية 2022 بإعادة تشغيل الاقتصاد في الربع الأول (+ 4.5%). لكن هذا الانتعاش، الذي ما زال متعثرا في قطاعات معينة، يسير ببطء، بحسب «فرانس برس».

فخلال الفترة من أبريل إلى يونيو توقعت مجموعة من 13 خبيرا، قابلتهم وكالة فرانس برس، زيادة تبلغ في المتوسط 7.1% على مدى عام واحد في إجمالي الناتج المحلي لثاني اقتصاد عالمي. ويقول الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي «آي آي اف»، وهو جمعية تضم مصارف ومؤسسات مالية عالمية، إن وتيرة النمو المرتفعة «مصطنعة».

كبح الإنفاق 
وذلك لأن المقارنة تجري دائما مع الفترة نفسها من العام السابق أي مع الربع الثاني من 2022 الذي كان يعاني من تأثير القيود في العاصمة الاقتصادية شنغهاي. ويفترض أن تقدم أرقام النمو من ربع إلى آخر التي ستعلن الإثنين أيضا، قراءة أكثر واقعية.

رافقت رفع القيود الصحية عودة الصينيين إلى المتاجر والمطاعم والأماكن السياحية. لكن الباحث في مؤسسة هينريش الهيئة المستقلة التي تتابع الشؤون الاقتصادية ستيوارت باترسون، يشير إلى أنهم «خائفون من فكرة الإفراط في الإنفاق». والسبب هو ركود سوق العمل والقلق بشأن المستقبل.

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ففي مايو، كان واحد من كل خمسة شبان صينيين عاطلاً عن العمل وقد يُكشف عن رقم قياسي جديد الإثنين عند الإعلان عن الأرقام الرسمية ليونيو. 

مع تراجع الطلب، تحجم الشركات عن التوظيف و«تنتظر لترى»، الأمر الذي يبقي النشاط عند مستوى منخفض كما يقول الاقتصادي هاري ميرفي كروز من وكالة التصنيف الائتماني موديز.  وبسبب هذه الظاهرة يلوح شبح الانكماش، أي انخفاض الأسعار، مما يضر بالاقتصاد.

في يونيو كان التضخم معدوما بينما استمرت أسعار المنتجين في الانخفاض، مما يعكس تباطؤ الطلب. وتضرر النمو الصيني أيضا من أزمة العقارات التي كانت لفترة طويلة قطاعا محركا للاقتصاد. ويبذل عدد كبير من المتعهدين حاليا جهودا شاقة من أجل بقائهم مما يغذي أزمة ثقة مع المشترين المحتملين ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.

 أرقام سياسية 
 يؤكد المحلل في مجموعة «رابوبنك»  توفي ميفيسون، أن تراجع شراء المساكن يؤدي منطقيا إلى انخفاض الإنفاق لتجهيزها وزيادة مدخرات الأسرة مما يضر بالنشاط. 

يحذر المحللون من أن التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وخطر الركود في الاقتصادات الرئيسية والتضخم العالمي ستؤثر أيضًا على الصادرات في الأشهر المقبلة. وهذا القطاع يعتبر تاريخيا رافعة أساسية للنمو في هذا البلد الذي يوصف منذ فترة طويلة بأنه «ورشة عمل العالم».

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