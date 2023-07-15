اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت جريدة «نيكاي» اليابانية أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة، لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشرق الأوسط، التي ستبدأ غدا الأحد‭‭ ‬‬وتستمر حتى الثلاثاء، وفق وكالة رويترز.

ويعتزم كيشيدا زيارة السعودية والإمارات المنتجتين للنفط، وكذلك قطر المنتجة للغاز الطبيعي المسال، وهم موردو الطاقة الرئيسيون لليابان التي تفتقر للموارد.

وتعد الموارد الأرضية النادرة ضرورية للتخلص من الكربون، وإنتاج سيارات كهربائية على وجه الخصوص، حيث تستهدف اليابان أن تكون خالية من الكربون بحلول العام 2050، بينما تحاول السعودية جاهدة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

مباحثات كيشيدا مع محمد بن سلمان

قالت «نيكاي»، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يتفق كيشيدا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التعاون في موارد الأرض النادرة، الأحد، واستكشاف مشروعات تنموية مشتركة في دول أخرى. وأضافت الجريدة أن اليابان ستساعد أيضا في تسريع تطوير الموارد التي يجرى تعدينها حاليا في السعودية، وتحديدا النحاس والحديد والزنك.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية للصحفيين، قبل أيام، إن كيشيدا يعتزم مناقشة أسواق الطاقة خلال زيارته المرتقبة لدول الخليج، ويستهدف أيضا تقديم تقنيات يابانية من أجل تحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون.