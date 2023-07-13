الهند توافق مبدئيا على شراء طائرات وغواصات فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهند، اليوم الخميس، موافقتها المبدئية على شراء 26 طائرة رافال فرنسية وثلاث غواصات من طراز سكوربين، في يوم وصول رئيس وزرائها ناريندرا مودي إلى فرنسا ليحل ضيف شرف على الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن المجلس المسؤول عن مشتريات الدفاع في نيودلهي وافق على مقترحات للشراء، ولكن أضاف البيان أنه ما زال يتعين التفاوض على السعر وشروط أخرى مع الحكومة الفرنسية.

وتحاول الحكومة الفرنسية تسويق صفقات أسلحة كبيرة، من بينها مجموعة غواصات كانت إستراليا ألغت خطة شرائها قبل عامين بسبب تحولها إلى تعزيز تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة.