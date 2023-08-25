قناة بنما تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام بسبب الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة قناة بنما أنها تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتعاني القناة نقصًا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبَي الهادئ والأطلسي، إلى مستوى القناة، أو تُنزلها إلى مستوى البحر، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ 30 يوليو الجاري، عمدت هيئة القناة التي يمر عبرها 6% من حركة التجارة البحرية العالمية، إلى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميًا من 40 إلى 32، ودفع الجفاف الذي زادته سوءًا ظاهرة «إل نينيو» المناخية، إدارة القناة إلى السماح بعبور سفن لا يتجاوز عمق هيكلها تحت سطح المياه 13.11 متر.