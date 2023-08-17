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في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن النفط في الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 01:51 مساء
في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن النفط في الأمازون
منطقة يعيش فيها شعب «واوراني» في الإكوادور، 29 يوليو 2023. (أ ف ب)
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يعتبر البعض غابة الإكوادور أداة قيمة في مكافحة تغير المناخ، فيما يعتبرها آخرون حلا حيويا لتنشيط اقتصاد متعثر. لذلك، سيقرر الإكوادوريون ما هو أكثر أهمية، التنقيب عن النفط أو حماية الأمازون، في استفتاء مقرر الأحد.

تجرى أعمال التنقيب في حديقة «ياسوني» الوطنية، وهي واحدة من أكثر المحيطات الحيوية تنوعا في العالم وموطن لثلاث من آخر مجموعات من السكان الأصليين غير المتصلة مع العالم. وبدأت الأعمال في العام 2016 بعد سنوات من النقاشات المشحونة والجهود الفاشلة التي بذلها الرئيس آنذاك رافايل كوريا لإقناع المجتمع الدولي بتقديم مبلغ 3.6 مليار دولار للإكوادور التي تعاني ضائقة مالية لعدم التنقيب هناك، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد سنوات من المطالبات بتنظيم استفتاء، سمحت أعلى محكمة في البلاد في مايو بإجراء التصويت لتقرير مصير «البلوك 43» الذي يمثّل 12% من 466 ألف برميل تنتجها الإكوادور يوميا. وقدرت حكومة الرئيس المنتهية ولايته غييرمو لاسو خسارة 16 مليار دولار خلال العشرين سنة المقبلة، في حال توقف عمليات الحفر.

«ياسوني بمثابة أم للعالم»
وقالت زعيمة شعب واوراني التي ولدت في قلب الغابة  أليسيا كاهويا: «كانت ياسوني بمثابة أم للعالم. يجب أن نرفع أصواتنا وأيدينا حتى تتعافى أمنا، ولا تصاب بأذى، ولا تتعرض للضرب». وتعد المحمية موطنا لقبائل واوراني وكيتشوا وتاغايري وتاروميناني ودوغاكايري التي اختارت العيش في عزلة عن العالم الحديث.

الموافقة على إجراء استفتاء لاستخراج النفط من محمية بأمازون الإكوادور
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وقالت كاهويا إن المحمية كانت «رئة للعالم» بحيث تلتقط ثاني أكسيد الكربون وتضخ الأكسجين وبخار المياه. من جهته، أوضح مدير محطة «تيبوتيني» العلمية في جامعة «سان فرانسيسكو» الخاصة في كيتو، غونزالو ريفاس: «يساعد بخار المياه في الحفاظ على درجة حرارة منخفضة على الكوكب، مثل مكيف هواء» للغلاف الجوي.

تحذيرات من «نقطة التحول» في الأمازون
حوض الأمازون الذي يمتد عبر ثماني دول، هو حوض كربون حيوي. لكن العلماء يحذّرون من أن تدميره يؤدي إلى اقتراب أكبر غابة مطيرة في العالم من نقطة التحول التي تموت الأشجار بعدها وتطلق الكربون بدلا من امتصاصه، مع تبعات كارثية على المناخ.

وقال ريفاس: «لقد سمحت لنا هذه الغابة بالبقاء». وتضم حديقة «ياسوني» الوطنية حوالى ألفَي شجرة و610 طيور و204 ثدييات و150 حيوانا برمائيا وأكثر من 120 نوعا من الزواحف، وفقا للجامعة.

وقد لفت مصير المحمية انتباه مشاهير عالميين مثل النجم الهوليوودي والناشط البيئي ليوناردو دي كابريو. وكتب الممثل على «إنستغرام» هذا الشهر: «مع هذا الاستفتاء الأول من نوعه على الصعيد العالمي، قد تصبح الإكوادور نموذجا يحتذى به في إضفاء الطابع الديموقراطي على سياسات المناخ، ما يتيح للناخبين فرصة التصويت ليس من أجل الغابة فحسب بل أيضا من أجل حقوق السكان الأصليين ومناخنا ورفاه كوكبنا». كما أشادت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ بالاستفتاء واصفة إياه بأنه «تاريخي».

ميل للتصويت ضد التنقيب في الأمازون
وقالت منظمة «أمازون فرونتلاينز» غير الحكومية إن التصويت كان «أول عرض من نوعه للديموقراطية المناخية حيث الأشخاص وليس الشركات، هم من يتّخذون القرار بشأن استخراج الموارد وحدودها».

وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في وقت سابق هذا الشهر ميلا طفيفا إلى التصويت بـ«نعم» لوقف التنقيب عن النفط.

وتجادل شركة النفط الوطنية «بيتروإكوادور» بأن «البلوك 43» لا يشغل إلا 80 هكتارا من أصل أكثر من مليون هكتار تشكل الاحتياطات. وينقسم السكان المحليون في «ياسوني»، إذ إن البعض يدعم شركات النفط والفوائد التي جلبها النمو الاقتصادي لقراهم.

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