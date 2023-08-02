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يلين: خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة غير مبرر على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 08:41 مساء
يلين: خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة غير مبرر على الإطلاق
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة «غير مبرر على الإطلاق»، منددة بالخطوة المتخذة على خلفية تكرار الخلافات في واشنطن بشأن رفع سقف الدين العام.

وشددت يلين في كلمة ألقتها في فرجينيا على أن «قرار فيتش يدعو للحيرة على ضوء القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة»، مجددة اعتراضها على الخطوة، وفق وكالة «فرانس برس».

- «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

وخفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، مشيرة إلى عوامل تشمل «تآكل الحوكمة» خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

وجاء في بيان لفيتش أن «خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة».

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