نيكاراغوا تستعد لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نيكاراغوا اختتام المفاوضات الخاصة بالجزء الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة مع الصين التي ستوقع في أغسطس وتدخل حيز التنفيذ في يناير 2024.

وقال المستشار الرئاسي للاستثمارات والتجارة والتعاون الدولي لوريانو أورتيغا موريللو للصحفيين الإثنين «نحن سعداء ... بالأنباء السارة التي تلقيناها، باختتام المفاوضات الخاصة بالجزء الرئيسي» لاتفاقية التجارة الحرة، بحسب «فرانس برس».

وأشاد المستشار، نجل رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو، بالرئيس الصيني شي جينبينغ لاختتام المحادثات و«الاهتمام الكبير الذي أولي إلى هذه العلاقة الأخوية».

ماناغوا تقطع علاقاتها مع تايوان

أعادت نيكاراغوا والصين علاقاتهما الدبلوماسية العام 2021، بعد قطع ماناغوا علاقاتها مع تايوان، ووقعتا منذ ذلك الحين عدّة اتفاقات لتعزيز الاستثمار في نيكاراغوا، الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

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واعتبر وزير المالية النيكاراغوي إيفان أكوستا من جهته أن اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة كان «لحظة استثنائية للشعب النيكاراغوي بالنسبة لمؤسساته الاقتصادية».

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وقال أكوستا إن مع هذه المعاهدة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي من المفترض أن يتراوح بين 3.4% و3.5% وفقًا لتوقعات فترة 2023 و2026، ممكن أن يكتسب نقطتين إضافيتين على الأقل. ولم ترد تفاصيل حول نطاق اتفاقية التجارة الحرة. فيما استندت المفاوضات إلى معايير منظمة التجارة العالمية بحسب ما كشف وزير التنمية والصناعة والتجارة خيسوس بيرموديز.

واستمرت المفاوضات لمدة عام وجرت 80 في المئة من اجتماعاتها عن بعد. وتنشط الدبلوماسية الصينية في أميركا الوسطى حيث خسرت تايوان حليفًا لها في مارس بعد قرار هندوراس إقامة علاقات رسمية مع بكين.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها لم تنجح بعد في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949.