الرئيس الإيراني يزور فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا اعتبارا من الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اعتبارًا من الأحد، فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، بهدف تعزيز علاقات طهران مع هذه «الدول الصديقة» الثلاث الواقعة في أميركا اللاتينية، في مواجهة عدوها الأميركي المشترك.

تأتي هذه الزيارة في إطار «التفاعلات الدولية واستمرارًا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي» بين إيران وهذه الدول، حسبما ذكرت وكالة إرنا للأنباء، بحسب «فرانس برس».

ولم تقدم طهران تفاصيل حول برنامج هذه الجولة الأولى لرئيسي في أميركا اللاتينية منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية في العام 2021 في حين تسعى طهران إلى إيجاد حلفاء جدد لها على الساحة الدولية.

إيران تعزز بشكل خاص علاقاتها مع فنزويلا

في السنوات الأخيرة، عززت إيران بشكل خاص علاقاتها مع فنزويلا التي يرأسها نيكولاس مادورو. وكان مادورو قد استقبل في فبراير وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في كراكاس، وبحث معه ضرورة «توخي الحذر في الدفاع عن المصالح الوطنية في مواجهة ضغوط خارجية»، وفق الخارجية الإيرانية.

- إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي

- جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

وتخضع الدولتان النفطيتان العضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لعقوبات أميركية تؤثر على اقتصاديهما. وفي يونيو 2022، خلال زيارة أجراها مادورو لطهران، وقّع الرجلان اتفاقية تعاون لمدة 20 عامًا لتعزيز التحالف بين البلدين في مواجهة الولايات المتحدة.

مشاريع تعاون مهمة بين إيران وفنزويلا

وقال مادورو حينها «لدينا مشاريع تعاون مهمة بين إيران وفنزويلا: الطاقة، النفط، الغاز، المصافي، البتروكيماويات»، مشيرا الى أن البلدين يعملان أيضا «على مشاريع دفاعية».

مذاك الحين، اتهمت واشنطن ايران بالالتفاف على العقوبات من خلال تصدير النفط إلى بعض الدول مثل فنزويلا ومساعدة هذا البلد في تحديث مصافي التكرير القديمة.

وتعود الزيارة الأخيرة لرئيس إيراني إلى كوبا وفنزويلا إلى العام 2016، حين زار حسن روحاني البلدَين قبل أن يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي يناير 2007، زار سلفه محمود أحمدي نجاد نيكاراغوا. وفي فبراير 2023، دافع رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا عن حق إيران في حيازة أسلحة نووية.