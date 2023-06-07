  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الإيراني يزور فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا اعتبارا من الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 04:00 مساء
الرئيس الإيراني يزور فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا اعتبارا من الأحد
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال اجتماع مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في طهران. (الإنترنت)
alwasat radio

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اعتبارًا من الأحد، فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، بهدف تعزيز علاقات طهران مع هذه «الدول الصديقة» الثلاث الواقعة في أميركا اللاتينية، في مواجهة عدوها الأميركي المشترك.

تأتي هذه الزيارة في إطار «التفاعلات الدولية واستمرارًا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي» بين إيران وهذه الدول، حسبما ذكرت وكالة إرنا للأنباء، بحسب «فرانس برس».

ولم تقدم طهران تفاصيل حول برنامج هذه الجولة الأولى لرئيسي في أميركا اللاتينية منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية في العام 2021 في حين تسعى طهران إلى إيجاد حلفاء جدد لها على الساحة الدولية.

إيران تعزز بشكل خاص علاقاتها مع فنزويلا
في السنوات الأخيرة، عززت إيران بشكل خاص علاقاتها مع فنزويلا التي يرأسها نيكولاس مادورو. وكان مادورو قد استقبل في فبراير وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في كراكاس، وبحث معه ضرورة «توخي الحذر في الدفاع عن المصالح الوطنية في مواجهة ضغوط خارجية»، وفق الخارجية الإيرانية.

-  إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
-  جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

وتخضع الدولتان النفطيتان العضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لعقوبات أميركية تؤثر على اقتصاديهما. وفي يونيو 2022، خلال زيارة أجراها مادورو لطهران، وقّع الرجلان اتفاقية تعاون لمدة 20 عامًا لتعزيز التحالف بين البلدين في مواجهة الولايات المتحدة.

مشاريع تعاون مهمة بين إيران وفنزويلا
وقال مادورو حينها «لدينا مشاريع تعاون مهمة بين إيران وفنزويلا: الطاقة، النفط، الغاز، المصافي، البتروكيماويات»، مشيرا الى أن البلدين يعملان أيضا «على مشاريع دفاعية».

مذاك الحين، اتهمت واشنطن ايران بالالتفاف على العقوبات من خلال تصدير النفط إلى بعض الدول مثل فنزويلا ومساعدة هذا البلد في تحديث مصافي التكرير القديمة.

وتعود الزيارة الأخيرة لرئيس إيراني إلى كوبا وفنزويلا إلى العام 2016، حين زار حسن روحاني البلدَين قبل أن يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي يناير 2007، زار سلفه محمود أحمدي نجاد نيكاراغوا. وفي فبراير 2023، دافع رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا عن حق إيران في حيازة أسلحة نووية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس على أرض أبوسليم السبت عبر «WTV»

ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس على أرض أبوسليم السبت عبر «WTV»
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030

تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%

انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%
الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب

المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب
رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة
مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية المتأهلة (فيديو)

مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم العصرية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم ...
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي

شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق ...
الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»

الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة ...
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
سيرة مصرية

سيرة مصرية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030
تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030
إجلاء 2700 شخص من مناطق الفيضانات بعد تدمير سد كاخوفكا
إجلاء 2700 شخص من مناطق الفيضانات بعد تدمير سد كاخوفكا
أوكرانيا تتهم روسيا بالتسبب «بإحدى أسوأ الكوارث البيئية»
أوكرانيا تتهم روسيا بالتسبب «بإحدى أسوأ الكوارث البيئية»
«فرانس برس»: 21 قتيلا في هجومين ببوركينا فاسو
«فرانس برس»: 21 قتيلا في هجومين ببوركينا فاسو
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب «توغلياتي - أوديسا»
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب «توغلياتي - أوديسا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار دولار لارتكاب انتهاكات
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار ......
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
بوتين يستنكر تدمير سد كاخوفكا ويعده «عملًا همجيًا» أوكرانيًا
بوتين يستنكر تدمير سد كاخوفكا ويعده «عملًا همجيًا» أوكرانيًا...
الرئيس الإيراني يزور فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا اعتبارا من الأحد
الرئيس الإيراني يزور فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا اعتبارا من ......
إردوغان يقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا الأوكراني
إردوغان يقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا ......
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب «توغلياتي - أوديسا»
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب «توغلياتي - أوديسا»...
«فرانس برس»: 21 قتيلا في هجومين ببوركينا فاسو
«فرانس برس»: 21 قتيلا في هجومين ببوركينا فاسو...
المزيد