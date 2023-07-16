أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «تيسلا» الأميركية لصناعة السيارات السبت أن النسخة الأولى من مركبة البيك آب الكهربائية «سايبرتراك» خرجت من خط الإنتاج في مصنعها الضخم في تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وكتبت الشركة على تويتر «انتهى صنع أول مركبة سايبرتراك في مصنع غيغا تكساس». ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذًا داخل ما يشبه الحظيرة. وأعاد إيلون ماسك، رئيس تيسلا وتويتر، نشر التغريدة مرفقًا إياها بتعليق جاء فيه «تهانينا لفريق تيسلا»، بحسب «فرانس برس».

وكانت الشركة المصنعة قد أشارت في أبريل إلى أن إنتاج هذه المركبة «يسير على الطريق الصحيح»، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الجاري في مصنعها الجديد في تكساس. وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصًا على ما يشبه غلاف معدني ذي خطوط غير اعتيادية، في نوفمبر 2019.

إطلاق مطرقة فولاذية

وأثار عرضها التقديمي ضجة كبيرة عندما قام أحد موظفي الشركة، بهدف التباهي بصلابة المركبة، باختراق زجاج مصفح من خلال إطلاق مطرقة فولاذية نحوه، ما أثار رد فعل غاضبًا لدى إيلون ماسك. وقد ألحقت محاولة ثانية ضررًا في جزء آخر من المركبة.

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وبعد يومين من العرض التقديمي الكبير للمركبة، قالت تيسلا إنها تلقت ما يقرب من 150 ألف طلب مسبق لشرائها. ويتعين على الراغبين في اقتناء المركبة تسديد دفعة أولى قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار فقط.

وفي مايو، أشار إيلون ماسك إلى أن الشركة ترمي إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنويًا، مؤكدًا أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ بـ39900 دولار.