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«تيسلا» تقيم «أكبر مصنع» لها في العالم في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 07:55 مساء
«تيسلا» تقيم «أكبر مصنع» لها في العالم في المكسيك
شعار شركة «تسلا» الأميركية. (الإنترنت)
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أعلنت الحكومة المكسيكية الثلاثاء أن شركة «تيسلا» الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ستستثمر في المكسيك حوالى «خمسة مليارات دولار» لبناء «أكبر مصنع» لها في العالم. 

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية مارثا ديلجادو في مقطع فيديو نشرته على تويتر «لقد استقطبنا إلى المكسيك استثمارات تناهز خمسة مليارات دولار لإنشاء أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم». وتابعت «تحقق هذا الاستثمار بعد 14 شهرا من العمل... نواصل العمل»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت ديلغادو في نص مصاحب للفيديو الذي يصورها في مطار مكسيكو، «أنا ذاهبة إلى أوستن في تكساس لحضور إعلان إيلون ماسك عن استثمارات (الشركة) عام 2023».

 استثمار ضخم والكثير من الوظائف
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد أعلن قبيل ذلك أن تيسلا ستقيم مصنعها في مونتيري بشمال البلاد قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وتابع لوبيز أوبرادور «سيعني ذلك استثمارًا ضخمًا والكثير والكثير من الوظائف»، مضيفًا أن الشركة ستقدم تفاصيل أخرى اعتبارًا من الأربعاء. وأردف الرئيس اليساري «أريد أن أشكر إيلون ماسك لأنه كان محترمًا جدًا وشديد الاهتمام»، موضحًا أنه تحدث مرتين مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا.

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تقع مونتيري على مسافة تزيد قليلاً عن 200 كيلومتر من الحدود مع الولايات المتحدة، وهي واحدة من المحركات الاقتصادية والصناعية للمكسيك.

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