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وكالة أميركية تحقق في انسلاخ مقود «تيسلا واي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 12:50 مساء
وكالة أميركية تحقق في انسلاخ مقود «تيسلا واي»
شعار شركة تيسلا للسيارات الكهربائية (أ ف ب)
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بعد انسلاخ المقود من مكانه في سيارتين شبه جديدتين، فتحت الوكالة الأميركية للسلامة المرورية تحقيقا أوليا بشأن سيارات «مودل واي» المصنعة من شركة «تيسلا».

وسُلمت السيارتان من دون المسمار الملولب الذي يربط المقود بعمود التوجيه، وفق وثيقة نُشرت الأربعاء.

ولم يكن عداد المسافة الإجمالية التي اجتازتها السيارتان يُظهر أرقاما كبيرة عند حصول الحادثتين، حسب «فرانس برس».

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وأوضحت الوثيقة أن تحقيقا فُتح السبت، لتقويم «الحجم والوتيرة وآليات التصنيع المرتبطة» بهذه المشكلة.

«مودل واي»
واعتبرت الوكالة أن 120 ألفا و89 مركبة من نوع «مودل واي» (Model Y) طراز العام 2023 قد تكون معنية بهذه المشكلة. ووقعت الحادثتان على سرعة متدنية، ولم تؤديا إلى أي إصابات.

ويضاف هذا التحقيق الأولى إلى سلسلة تحقيقات بشأن مركبات تيسلا تجريها حاليا الوكالة الأميركية للسلامة المرورية، خصوصا بشأن أنظمة المساعدة على القيادة المستخدمة في مركبات الشركة.

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