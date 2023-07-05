«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتقييد وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية للولايات المتحدة.

وفي حال تبني تلك القواعد الجديدة، سيكون على مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، وأبرزهم «أمازون» و«ميكروسوفت» الحصول على تصريح من الحكومة الأميركية قبل تقديم أي خدمات تستخدم رقائق متقدمة أو تكنولوجيا الذكاء الصناعي إلى الشركات الصينية، كما نقلت الجريدة أمس الثلاثاء.

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السياسة الأميركية للرقابة على تصدير أشباه الموصلات

ومن المرجح أن تطبق وزارة التجارة الأميركية القيود الجديدة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار سياسة الرقابة على تصدير أشباه الموصلات، وهي سياسة سارية المفعول منذ أكتوبر الماضي.

ورفضت وزارة التجارة الأميركية و«أمازون» و«ميكروسوفت» التعليق على تقرير «وول ستريت جورنال».

يأتي ذلك فيما أعلنت الصين، الإثنين، حظر تصدير معادن الغاليوم والجرمانويم النادرة، وهي معادة تنتج بكين 80% من الإنتاج العالمي لها.