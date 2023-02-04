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اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 03:46 مساء
اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين
عملية تصنيع الشرائح الالكترونية. (أ ف ب)
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ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم السبت أن الحكومة ستبدأ تقييد صادرات معدات صنع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين في الربيع، بعد أن تعدل قانونا لديها للسماح بذلك التغيير.

وأفاد التقرير أن التعديل لن يذكر الصين على وجه التحديد في محاولة لتقليل خطر انتقام بكين، دون أن يذكر مصدر المعلومات، وفق وكالة «رويترز».

وقف شحنات معدات صنع أشباه الموصلات
وقالت مصادر لـ«رويترز»، مؤكدة تقارير إعلامية سابقة، إن اليابان وهولندا اتفقتا على الانضمام إلى الولايات المتحدة في وقف شحنات معدات صنع أشباه الموصلات التي تنتجها شركات مثل نيكون كورب وإيه.إس.إم.إل القابضة، في محاولة لمنع الصين من تطوير رقائق متقدمة يمكن استخدامها لتعزيز قوتها العسكرية.

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مع ذلك، فإن واشنطن فقط هي التي أقرت بوجود الاتفاق، ولم تكشف بعد عن أي تفاصيل حول المعدات التي ستشملها القيود.

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