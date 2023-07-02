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«غلوبال ويتنس» تتهم «شل» و«توتال إنرجي» بتسويق الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 09:27 مساء
«غلوبال ويتنس» تتهم «شل» و«توتال إنرجي» بتسويق الغاز الروسي
شعار مجموعة توتال إنرجي (أ ف ب)
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اتهمت منظمة «غلوبال ويتنس» غير الحكومية، الأحد، شركتي «توتال إنرجي» الفرنسية و«شل» البريطانية بتسويق الغاز الروسي، مؤكدة أن الأخيرة كسبت مئات ملايين الدولارات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتبت «غلوبال ويتنس» في تقريرها أن «صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل حرب ذلك البلد في أوكرانيا وفي العام 2022 قدرت قيمتها بنحو 21 مليار دولار». وقدرت المنظمة أن «شل كسبت مئات الملايين عبر تسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي»، بحسب وكالة «فرانس برس»

وفي مايو قامت الشركة البريطانية العملاقة «بشراء وبيع حوالي 170 ألف متر مكعب من الغاز الروسي الذي نقلته ناقلة النفط نيكولاي زوبوف»، كما أوضحت المنظمة.

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ثلاث شركات تسوِّق الغاز الروسي
بحسب «غلوبال ويتنس»، فإن ثلاث شركات قامت بتسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من شركة شل: اثنتان منها روسيتان والثالثة هي شركة توتال إنرجي الفرنسية. وقالت: «رغم جرائم الحرب التي تسهم هذه التجارة بتمويلها، فهي مشروعة».

وتابعت: «لا تمنع الشركات من تسويق الغاز الروسي وخلافًا للولايات المتحدة، لا الاتحاد الأوروبي ولا بريطانيا حظرا واردات الغاز الروسي»، مضيفة «على الدول الأعضاء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي التحرك».

«شل» و«توتال إنرجي» ملتزمتان بعقود جارية
وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قالت شركتا شل وتوتال إنرجي إنهما ملتزمتان بعقود جارية رغم انسحابهما من شراكات روسية بعد غزو أوكرانيا العام الماضي. وقال ناطق باسم شل إن الشركة «لا يزال لديها التزامات تعاقدية طويلة الأجل».

وأضاف: «هناك معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بسبب فظائعها في أوكرانيا وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة. الأمر يعود للحكومات لاتخاذ قرار بتسويات صعبة يجب القيام بها».

من جهتها، ذكرت «توتال إنرجي» إنها «قامت بتعليق تدريجي للأصول الروسية مع ضمان استمرار توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا». وهكذا تذكر توتال إنرجي «بواجبها في المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة من الغاز في أوروبا (...) في إطار العقود الطويلة الأجل التي يجب أن تفي بها طالما أن الحكومات الأوروبية لا تفرض عقوبات على الغاز الروسي».

وقالت الشركة الفرنسية أيضا إنها «باعت أنشطتها في روسيا والتي لم تكن تسهم في إمداد القارة بالطاقة».

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