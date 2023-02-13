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انخفاض صادرات الغاز الروسي مقابل ارتفاع صادرات النفط في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 06:50 مساء
انخفاض صادرات الغاز الروسي مقابل ارتفاع صادرات النفط في 2022
منشآت في حقل النفط التابع لمجموعة غازبروم العملاقة في نوفوبروتوفسكوي في روسيا، 18 فبراير 2015. (أ ف ب)
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انخفضت صادرات الغاز الروسي بنسبة 25.1% في العام 2022، متأثّرة بالعقوبات الدولية، في حين ازدادت صادرات النفط بنسبة 7.6% خلال الفترة نفسها، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الإثنين.

وقال نوفاك في نصّ نُشر على الموقع الإلكتروني الروسي المتخصّص «إنرجي بوليسي»، إنّ تراجع صادرات الغاز جاء بسبب «رفض الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي، وتخريب خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1و2»، بحسب «فرانس برس».

ويأتي هذا الإعلان بعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أعقبته حزمة من العقوبات الدولية استهدفت قطاع الطاقة الروسي للحدّ من عائدات موسكو التي تسعى إلى تمويل هجومها العسكري. وخفّض الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مستورد للغاز الروسي، وارداته بشكل كبير خلال العام 2022.

انخفاض صادرات الغاز الروسي بنسبة 25.1%
وفي المجموع، انخفضت صادرات الغاز الروسي «بنسبة 25.1% إلى 184.4 مليار متر مكعّب» مع إجمالي إنتاج «673.8 مليار متر مكعّب»، حسبما أورد نوفاك.

غير أنّ نائب رئيس الحكومة الروسية أعرب عن سروره «لرؤية إمكانات زيادة إمدادات الغاز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ»، وفي مقدّمها الصين التي زادت إمدادات الغاز إليها عبر أنبوب «قوة سيبيريا» في الشرق الأقصى الروسي بنسبة «48% وبلغت أعلى مستوى تاريخي لها عند 15.4 مليار متر مكعّب» في العام 2022.

- %45.5 انخفاضا في صادرات الغاز الروسي لخارج الدول السوفياتية خلال 2022
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ورغم أنّ الأوروبيين توقّفوا بشكل شبه كامل عن استيراد الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز، إلّا أنّهم يواصلون شراء كمّيات أقل من الغاز الطبيعي المسال الناتج من العديد من الاحتياطات الروسية، والذي يتمّ نقله بحرًا عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار نوفاك إلى أنّ هذه الصادرات في العالم كلّه «ارتفعت بنسبة 7.9 في المئة العام الماضي»، إلى 45.7 مليار متر مكعّب.

 النفط الروسي ترتفع صادرته بنسبة 7.6% 
من جهة أخرى، زادت روسيا بنسبة 7.6% صادراتها من النفط في العام 2022، إلى 242 مليار طن، رغم الحظر الأوروبي وسقف الأسعار الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا على هذه الصادرات في بداية ديسمبر.

وزادت الدول المستهلكة للطاقة بشكل خاص مثل الهند والصين، طلبها بشكل كبير على النفط الخام الروسي العام الماضي - مستفيدة من الخصومات الكبيرة وإعادة توجيه الاستراتيجية الروسية نحو آسيا - كما هي الحال بالنسبة لتركيا مثلاً.  وقال نوفاك هذا العام، من المتوقّع تسليم أكثر من 80% من صادرات النفط و75% من المنتجات النفطية إلى دول صديقة».

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