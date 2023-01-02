  • Alwasat News
Atwasat

%45.5 انخفاضا في صادرات الغاز الروسي لخارج الدول السوفياتية خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 01:41 مساء
%45.5 انخفاضا في صادرات الغاز الروسي لخارج الدول السوفياتية خلال 2022
أحد العمال في منشأة تابعة لشركة «غازبروم». (الإنترنت)
alwasat radio

انخفضت صادرات غازبروم الروسية، من الغاز إلى خارج الدول السوفياتية السابقة، بنسبة 45.5% في 2022، بحسب نتائج أُعلنت الإثنين، بعد عام شهد هبوطاً حاداً في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، في بيان، إن المجموعة صدرت 100.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول «أجنبية بعيدة»، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفياتية السابقة، وفي 2021، صدرت شركة غازبروم 185.1 مليار متر مكعب من الغاز إلى هذه البلدان، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار

«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين

«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في 2023
وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في 2023
صندوق النقد يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023
صندوق النقد يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023
ماذا ينتظر أسعار النفط في العام 2023؟
ماذا ينتظر أسعار النفط في العام 2023؟
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي
الدولار يصعد في أولى جلسات التداول في العام الجديد
الدولار يصعد في أولى جلسات التداول في العام الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 ......
المزيد
أسعار الجملة للغاز الأوروبي في أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا
أسعار الجملة للغاز الأوروبي في أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب ......
إضراب يشل حركة النقل العام في تونس العاصمة
إضراب يشل حركة النقل العام في تونس العاصمة...
%45.5 انخفاضا في صادرات الغاز الروسي لخارج الدول السوفياتية خلال 2022
%45.5 انخفاضا في صادرات الغاز الروسي لخارج الدول السوفياتية ......
الدولار يصعد في أولى جلسات التداول في العام الجديد
الدولار يصعد في أولى جلسات التداول في العام الجديد...
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي...
المزيد