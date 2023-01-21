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باكستان تعتزم بدء استيراد النفط والغاز من روسيا في مارس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 10:26 صباحا
باكستان تعتزم بدء استيراد النفط والغاز من روسيا في مارس
منشآت في حقل النفط التابع لمجموعة غازبروم العملاقة في نوفوبروتوفسكوي في روسيا، 18 فبراير 2015. (أ ف ب)
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تبدأ باكستان في مارس المقبل، استيراد النفط والغاز من روسيا، بشروط تضمن «منفعة اقتصادية متبادلة» لكلا الطرفين، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك الجمعة.

ومنذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا، فُرضت على موسكو عقوبات اقتصادية غربية، وخفضت روسيا بشدة شحناتها من المحروقات إلى أوروبا، وتحولت نحو آسيا لتعويض ذلك، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في البيان الباكستاني الروسي المشترك أن «الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستجرى هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة»، مضيفا أن «هذه العملية ستستكمل في مارس» بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلام آباد.

حظر بحري أوروبي
أعلنت الحكومة الباكستانية أوائل ديسمبر، أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.

ويخضع النفط الخام الروسي منذ ديسمبر لحظر بحري أوروبي، فضلا عن وجود سقف على سعره قرره الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، وهما إجراءان يهدفان إلى حرمان موسكو من إيرادات كبيرة.

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وردا على ذلك، أعلنت روسيا أنها ستمنع اعتبارا من أول فبراير بيع نفطها إلى الدول الأجنبية التي تحدد سقفا للأسعار.

وتعاني باكستان نقصا في الطاقة منذ زمن طويل لكن مشاكلها في هذا المجال، تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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