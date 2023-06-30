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البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 03:46 مساء
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
أشخاص يرتدون كمامات يعبرون أمام شعار كبير لليورو في فرانكفورت الألمانية 2020. (أرشيفية: أ.ف.ب)
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بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في مايو مستقرا عند 6.5% من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، حسب بيانات نشرها، الجمعة، معهد «يوروستات».

ومؤشر البطالة في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

ومعدل البطالة في تراجع بمقدار 0.2 نقطة بالمقارنة مع مايو 2022. وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5.9% في مايو، بعد 6% في أبريل.

أكثر من 12 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي
سجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد، وما واكبها من انكماش تاريخي. وعلى الرغم من تسجيل انكماش طفيف مجددا في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا.

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وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حوالى 12.94 مليون رجل وامرأة في مايو، بينهم 11.01 مليون في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.

أعلى معدلات البطالة في إسبانيا.. والأدنى في تشيكيا
بلغ معدل البطالة 7% في فرنسا، وهو مستواه في أبريل، و2.9% في ألمانيا. وسجلت أدنى معدلات بطالة في تشيكيا 2.4% وبولندا 2.7%.

أما المعدلات الأعلى ففي إسبانيا 12.7% واليونان 10.8%.

وتستند بيانات «يوروستات» إلى تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة الذي يعتبر العاطل عن العمل كل شخص دون وظيفة، وبحث بشكل نشط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وجاهز لبدء العمل خلال الأسبوعين التاليين.

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