«المركزي التركي» يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذ البنك المركزي التركي، خطوات جديدة اليوم الأحد، تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي اليوم الأحد، إنه جرى تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق، ودعم الاستقرار المالي الكلي، بحسب وكالة «رويترز».

وذكر البنك في بيان، أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

خفض معدل صيانة الأوراق المالية

ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، جرى خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى 5 من 10%.

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ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12% من ودائعها بالليرة، فيما كانت تتراوح في سابقا بين 3 و17%.

وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.