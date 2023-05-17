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بايدن واثق من التوصّل إلى اتفاق مع خصومه الجمهوريين حول سقف الدين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 06:20 مساء
بايدن واثق من التوصّل إلى اتفاق مع خصومه الجمهوريين حول سقف الدين
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين العام بشكل يتيح للولايات المتحدة تفادي التخلّف عن سداد ديونها.

وقال الرئيس الديموقراطي إن مسؤولي الكونغرس الذين التقاهم الثلاثاء «متّفقون على عدم تخلفنا عن سداد الديون»، وذلك في تصريحات مقتضبة للصحفيين قبيل توجهه إلى اليابان للمشاركة في قمة دول مجموعة السبع، بحسب «فرانس برس».

وألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخوّلين التحدث علنًا.

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من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي الثلاثاء إن المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد لا زالت تتطلب كثيرًا من العمل، خصوصًا أن هامش التوصل لاتفاقٍ بات ضيقًا.

وقال رئيس مجلس النواب في تصريح للصحفيين إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن وقادة الكونغرس «لدينا الكثير من العمل للقيام به في فترة زمنية قصيرة».

بايدن يبدي تفاؤله بعد محادثات مع قادة الجمهوريين
وأعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بعد اجتماع «صريح ومثمر» عقده الثلاثاء مع قادة المعارضة في الكونغرس بشأن سقف الدين العام للبلاد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية «هناك عمل لا زال يتعيّن القيام به في مجموعة من القضايا الصعبة»، مشيرًا إلى أنّ بايدن «متفائل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية» يحظى بتأييد الحزبين إذا «تفاوض الجانبان بحسن نية».

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